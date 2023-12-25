Monday, 25 December 2023 01:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع محطة رفع المياه رقم 4 بمدينة بدر

12/25/2023 4:21:40 AM
(MENAFN- Youm7) قام المهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة، بتفقد مشروع محطة رفع المياه رقم 4، وخط المياه الناقل قطر 1600مم، يرافقه مسئولو القطاع بالهيئة والمهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز المدينة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات بالمدن الجديدة.



وتفقد مسئولو الإسكان، أعمال الانشاءات التى يتم تنفيذها بالمحطة بتكلفة استثمارية 530 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 80%، ومن المتوقع بدء التشغيل قريباً، وذلك لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه، نظراً لزيادة معدلات التنمية في مدينة بدر، ولزيادة أعداد المقيمين بالمدينة، وتغذية المناطق الجديدة.



وأوضح المهندس رضوان عبدالرشيد، أن المحطة تتكون من 6 طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة 520 لتر/ثانية، لانتظام ضغوط المياه بالمناطق الجديدة، وتحتوي أيضا على عدد 2 خزان أرضى سعة الواحد 10000 م3، ومبنى لعنبر الطلمبات، ومولد كهرباء، وخزان وقود، ومبانٍ للورشة والمخزن، ومبانٍ إدارية، وعنبر الكلور، ومبنى المسجد، وبركة للفائض، وستوفر المحطة متوسط 179712م3 من المياه / يوم، وخط طرد بطول 6.5 كم بقطر 1600مم.







ووجه المهندس أشرف فتحي، بدفع الأعمال بالمشروع لتحقيق أسرع استفادة لقاطني المناطق الحديثة بالمدينة، مؤكداً
ضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة القادمة، والالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروع، كما وجه بسرعة حل جميع المعوقات التي قد تواجه المشروع.
















MENAFN25122023000132011024ID1107654860

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث