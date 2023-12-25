احتفالا بجلاء آخر جندي عن بورسعيد.. كل ما تريد معرفته عن متحف النصر للفن الحديث

(MENAFN
- Youm7) تحتفل محافظة بورسعيد بالعيد القومي لها خلال شهر ديسمبر من كل عام، بسبب جلاء ورحيل آخر جندى عن المدينة الباسلة بعدما ألحقت بالعدوان الثلاثي أشد الخسائر البشرية والمادية، ولهذه المناسبة سوف نستعرض أبرز المعلومات عن متحف النصر للفن الحديث ببورسعيد.
يقع المتحف في أحد ارقى مناطق بورسعيد في شارع 23 يوليو اسفل مسلة الشهداء-نصب تذكاري اقيم تخليدا لذكرى شهداء بورسعيد.
أنشئ هذا المتحف في 25 ديسمبر عام 1995 تقديرًا لكفاح وصمود بورسعيد وأبنائها وسعياً نحو توثيق بطولاتهم في اطار احتفالات بورسعيد بالعيد القومي لمدينة بورسعيد الموافق ليوم 23 ديسمبر من كل عام.
ويضم المتحف 75 عملاً فنيًا لكبار فنانى مصر في مختلف أفرع الفن التشكيلى من نحت وتصوير ورسم وجرافيك وخزف، لموضوعات مختلفة معظمها قومية وكذلك موضوع الحرب والسلام، ويسهم المتحف بدور ملموس في الحياة الثقافية ببورسعيد من خلال إقامة الندوات الفنية والأدبية والمعارض والأمسيات الموسيقية التي يستفيد منها جمهور بورسعيد.
كما يتبنى المتحف توصيل رسالة الفن والإبداع الراقى ورعاية الموهوبين من أطفال بورسعيد من خلال الورش الفنية التي تقام بالمتحف ويشرف عليها فنانون محترفون من العاملين بقطاع الفنون التشكيلية.
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