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احتفالا بجلاء آخر جندي عن بورسعيد.. كل ما تريد معرفته عن متحف النصر للفن الحديث

12/25/2023 4:21:37 AM
(MENAFN- Youm7) تحتفل محافظة بورسعيد بالعيد القومي لها خلال شهر ديسمبر من كل عام، بسبب جلاء ورحيل آخر جندى عن المدينة الباسلة بعدما ألحقت بالعدوان الثلاثي أشد الخسائر البشرية والمادية، ولهذه المناسبة سوف نستعرض أبرز المعلومات عن متحف النصر للفن الحديث ببورسعيد.

يقع المتحف في أحد ارقى مناطق بورسعيد في شارع 23 يوليو اسفل مسلة الشهداء-نصب تذكاري اقيم تخليدا لذكرى شهداء بورسعيد.

أنشئ هذا المتحف في 25 ديسمبر عام 1995 تقديرًا لكفاح وصمود بورسعيد وأبنائها وسعياً نحو توثيق بطولاتهم في اطار احتفالات بورسعيد بالعيد القومي لمدينة بورسعيد الموافق ليوم 23 ديسمبر من كل عام.

ويضم المتحف 75 عملاً فنيًا لكبار فنانى مصر في مختلف أفرع الفن التشكيلى من نحت وتصوير ورسم وجرافيك وخزف، لموضوعات مختلفة معظمها قومية وكذلك موضوع الحرب والسلام، ويسهم المتحف بدور ملموس في الحياة الثقافية ببورسعيد من خلال إقامة الندوات الفنية والأدبية والمعارض والأمسيات الموسيقية التي يستفيد منها جمهور بورسعيد.


كما يتبنى المتحف توصيل رسالة الفن والإبداع الراقى ورعاية الموهوبين من أطفال بورسعيد من خلال الورش الفنية التي تقام بالمتحف ويشرف عليها فنانون محترفون من العاملين بقطاع الفنون التشكيلية.







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