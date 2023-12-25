ألغاز محيرة.. الذهب الأتروسكانى كتاب 24 قيراطا يصعب فهم رموزه

(MENAFN
- Youm7) يسعى العلماء دائمًا من خلال إجراء الأبحاث والدراسات لحل ألغا الكتابة القديمة، وبعضها ما زالوا لم يستطيعوا فهم أسرارها، ومن بين هذه المخطوطات والأشياء القديمة، كتاب "الذهب الإتروسكاني"، المعروف أيضًا باسم كتاب الأورفيسم الذهبى، وهو اكتشافًا أثريًا استثنائيًا تم العثور عليه في مقبرة قديمة في بلغاريا.
والكتاب عبارة عن مجموعة من ست أوراق مجلدة مصنوعة من الذهب عيار 24 قيراطًا، ويعود تاريخها إلى الحضارة الأترورية القديمة، التي ازدهرت في إيطاليا الحالية، وتحتوى هذه الأوراق الذهبية على عدد من الكلمات غير المشفرة والعناصر النحوية، مما يجعلها لا تزال غامضة تمامًا.
الإتروسكانية قد شكلت تحديًا كبيرًا للعلماء واللغويين الذين يحاولون فك معناها الكامل، نظرًا لأنها تعتبر إحدى اللغات الأوروبية القديمة، جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع ancient orgnins.
ويقول العلماء إن الافتقار إلى النصوص ثنائية اللغة أو المعلومات يزيد من تعقيد الجهود المبذولة لفهم غرض ومحتوى هذا النص القديم.
الكتاب الذهبى
تظل أصول كتاب الذهب الإتروسكاني واللغة التي يمثلها والهدف من إنشائه موضوعًا للتكهنات والبحث المستمر، الطبيعة المعقدة للنص وغياب القطع الأثرية المماثلة تجعل هذا الكتاب الذهبى لغزًا آسرًا، مما يحفز البحث العلمي في الحضارة الأترورية القديمة ولغتهم القديمة المبهمة.
MENAFN25122023000132011024ID1107654858
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.