ألغاز محيرة.. الذهب الأتروسكانى كتاب 24 قيراطا يصعب فهم رموزه

MENAFN - Youm7) يسعى العلماء دائمًا من خلال إجراء الأبحاث والدراسات لحل ألغا الكتابة القديمة، وبعضها ما زالوا لم يستطيعوا فهم أسرارها، ومن بين هذه المخطوطات والأشياء القديمة، كتاب "الذهب الإتروسكاني"، المعروف أيضًا باسم كتاب الأورفيسم الذهبى، وهو اكتشافًا أثريًا استثنائيًا تم العثور عليه في مقبرة قديمة في بلغاريا.

والكتاب عبارة عن مجموعة من ست أوراق مجلدة مصنوعة من الذهب عيار 24 قيراطًا، ويعود تاريخها إلى الحضارة الأترورية القديمة، التي ازدهرت في إيطاليا الحالية، وتحتوى هذه الأوراق الذهبية على عدد من الكلمات غير المشفرة والعناصر النحوية، مما يجعلها لا تزال غامضة تمامًا.



الإتروسكانية قد شكلت تحديًا كبيرًا للعلماء واللغويين الذين يحاولون فك معناها الكامل، نظرًا لأنها تعتبر إحدى اللغات الأوروبية القديمة، جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع ancient orgnins.

ويقول العلماء إن الافتقار إلى النصوص ثنائية اللغة أو المعلومات يزيد من تعقيد الجهود المبذولة لفهم غرض ومحتوى هذا النص القديم.

الكتاب الذهبى





تظل أصول كتاب الذهب الإتروسكاني واللغة التي يمثلها والهدف من إنشائه موضوعًا للتكهنات والبحث المستمر، الطبيعة المعقدة للنص وغياب القطع الأثرية المماثلة تجعل هذا الكتاب الذهبى لغزًا آسرًا، مما يحفز البحث العلمي في الحضارة الأترورية القديمة ولغتهم القديمة المبهمة.