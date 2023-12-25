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أربعينية الشتاء.. كيف قسم المصريون القدماء أيام البرد؟

12/25/2023 4:21:36 AM
(MENAFN- Youm7) تقلب حال الجو خلال الأيام الماضية فمن جو مشمس إلى جو بارد وعموما فنحن مقبلون على فترة تسمى أربعينية الشتاء وهى فترة وإن كانت طويلة فإنها تنتهى في شهر فبراير ويعود الاسم "أربعينية الشتاء" إلى قدماء المصريين.

‏وقد أطلق المصريون القدماء على هذه الفترة "أربعينية الشتاء" لأنها تتألف من أربعين يوما وهى 40 ليلة من 25 ديسمبر لـ 2 فبراير،
مقسمة إلى 20 ليلة بيضاء و20 ليلة سوداء .

‏أما الـ 20 ليلة البيضاء فمنقسمة إلى 10 ليالى "كوالح" من25 ديسمبر إلى 3 يناير، و10 ليالى طوالح من 4 يناير لـ13 يناير، أما الـ 20 ليلة السوداء فمنقسمة إلى 10 ليالى "موالح" من 14 يناير لـ23 يناير،
والصوالح من 24 يناير لـ 2 فبراير .

وبعد ذلك يأتى 10 ليالى
اسمها "العزازة " من 2 فبراير لـ 11 فبراير ينقلب فيها الحال ما بين البرد و الدفء،
وبعدها 3 ليالى اسمها "قرة" برد قارص و آخرها 14
فبراير ثم ينتهى موسم البرد تماماً.







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