أربعينية الشتاء.. كيف قسم المصريون القدماء أيام البرد؟

(MENAFN
- Youm7) تقلب حال الجو خلال الأيام الماضية فمن جو مشمس إلى جو بارد وعموما فنحن مقبلون على فترة تسمى أربعينية الشتاء وهى فترة وإن كانت طويلة فإنها تنتهى في شهر فبراير ويعود الاسم "أربعينية الشتاء" إلى قدماء المصريين.
وقد أطلق المصريون القدماء على هذه الفترة "أربعينية الشتاء" لأنها تتألف من أربعين يوما وهى 40 ليلة من 25 ديسمبر لـ 2 فبراير،
مقسمة إلى 20 ليلة بيضاء و20 ليلة سوداء .
أما الـ 20 ليلة البيضاء فمنقسمة إلى 10 ليالى "كوالح" من25 ديسمبر إلى 3 يناير، و10 ليالى طوالح من 4 يناير لـ13 يناير، أما الـ 20 ليلة السوداء فمنقسمة إلى 10 ليالى "موالح" من 14 يناير لـ23 يناير،
والصوالح من 24 يناير لـ 2 فبراير .
وبعد ذلك يأتى 10 ليالى
اسمها "العزازة " من 2 فبراير لـ 11 فبراير ينقلب فيها الحال ما بين البرد و الدفء،
وبعدها 3 ليالى اسمها "قرة" برد قارص و آخرها 14
فبراير ثم ينتهى موسم البرد تماماً.
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