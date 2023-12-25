381 عاما على ميلاد إسحاق نيوتن.. هل هو مكتشف الجاذبية أم سبقه دافنشى؟

MENAFN - Youm7) عالم إنجليزى من أبرز العلماء مساهمة فى الفيزياء والرياضيات عبر العصور، وأحد رموز الثورة العلمية، هو إسحاق نيوتنالذى تمر اليوم ذكرى ميلاده، إذ ولد في مثل هذا اليوم 25 ديسمبر من عام 1642، وارتبط العالم الكبير بقصة التفاحة التى سقطت عليه، والتى تعد القصة الأشهر على الأرجح في تاريخ العلم، فكما يقال كانت الحافز الذى دفعه للتفكير في المقارنة بين القوة التى تسببت فى إسقاط التفاحة بتلك المطلوبة للحفاظ على القمر فى مداره.







وبفعل تأثر نيوتن بمشهد سقوط التفاحة على الأرجح، عقد في أواخر ستينيات القرن السابع عشر مقارنة بين ميل القمر إلى الابتعاد عن الأرض وبين قوة الجاذبية عند سطح الأرض، وهي إشكالية أشار إليها جاليليو، وباستخدام رقم للتعبير عن حجم الأرض جعل القمر بعيدًا عن الأرض بحوالي 60 قطر دائرة أرضية (أي المسافة من مركز الأرض إلى خط الاستواء)، استنتج أن ميل جسم ما للابتعاد عن خط استواء الأرض (قوتها الطاردة المركزية) يفوق ميل القمر للابتعاد عن الأرض بقرابة 12 مرة ونصف، فإذا كان استقرار مدار القمر يتطلب أن تقوم القوة الطاردة المركزية بموازنة الجذب الموجه مركزيًّا الذي تولده الأرض، فإن القوة الطاردة المركزية للقمر تساوي قوة جاذبية الأرض عند سطحها بمقدار 350 × 12.5 (= 4325) مرة، حسب كتاب "نيوتن: مقدمة قصيرة جدًّا" لروب أيلف، وترجمة شيماء طه الريدي.

وفي نفس المخطوطة التي أجرى فيها هذه العملية الحسابية، اشتق نيوتن قانون التربيع العكسي للمسافات للقوة المؤثرة على جسم دوار بدمج قانونه الخاص لقوة الجسم الدوار في قانون كبلر الثالث. وتذكر نيوتن فيما بعد أن الرقم الذي استخدمه للقوة التي تحفظ القمر في مداره 4325 قد «توافق بشكل شبه تقريبي» مع ذلك الرقم الناتج، بالأخذ في الحسبان مربع المسافة بين القمر والأرض (602 = 3600) المطلوب لقانون التربيع العكسي،

وعند هذه النقطة، أعزى نيوتن الاختلاف بين هذه النتائج لتأثيرات دوامة أرضية؛ وفيما بعد أدرك أن الاختلاف ناتج عن قياس خاطئ لحجم الأرض، وكذلك رأى في هذا الجهد الخرافي دليلًا على أسبقيته في ابتكار قانون للجاذبية الكونية، غير أن هذا الجهد قدر ما كان مدهشًا، فقد افتقد العديد من عناصر نظريته العظيمة.

أوراق دافينشى





ولكن كانت هناك دراسة جديدة تشير إلى أن الفنان العالمى ليوناردو دافنشي "15 أبريل 1452 - 2 مايو 1519"، ربما سبق إسحاق نيوتن فى اكتشاف الجاذبية، وفقًا لبحث جديد أعاد تقييم الرسومات فى دفاتر الملاحظات القديمة للعالم الإيطالي الموسيقي ليوناردو دافنشي، ودون فيها فهمه الجيد للجاذبية، وكان ذلك "قبل قرون من عصره"، حسب دارسة لعلماء معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا نشرت على موقع METRO، نشرت فى فبراير الماضى.

ووجد البحث، الذي نُشر مؤخرًا في مجلة ليوناردو، أن عبقرى القرن السادس عشر ابتكر تجارب لإثبات أن الجاذبية كانت شكلاً من أشكال التسارع.

وأثبتت الدارسة أن دافنشى قام بنموذج ثابت للجاذبية بدقة تصل إلى حوالى 97%، ووفقا لبيان صحفى صادر عن الجامعة من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا جاء فيه أن "ما دونه دافشني فى حد ذاته إنجاز وإثبات على أنه سابق عصره، وأنه هو من اكتشف قانون الجاذبية "حيث اكتشف المهندسون من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا أن فهم ليوناردو دافنشي للجاذبية - وإن لم يكن دقيقًا تمامًا – ولكن كان سابق قرون من عصره".

وقال غريب المؤلف الرئيسى للدراسة التى أجراها بمعهد كاليفورنيا، فى بيان، "ما لفت نظرى هو عندما كتب "معادلة دى موتى" على وتر أحد مثلثاته المخططة المثلث الذى كان مثلثًا متساوى الساقين قائم الزاوية، مضيفا لقد أصبحت مهتمًا برؤية ما يعنيه ليوناردو دافنشى بهذه العبارة".







يقول غريب، "لا نعرف ما إذا كان دافنشى قد أجرى مزيدًا من التجارب أو بحثًا فى هذا السؤال بعمق أكبر، لكن حقيقة أنه كان يحاول حل هذه المشكلة بهذه الطريقة فى أوائل القرن السادس عشر توضح مدى تقدم تفكيره".