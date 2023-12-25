381 عاما على ميلاد إسحاق نيوتن.. هل هو مكتشف الجاذبية أم سبقه دافنشى؟

(MENAFN
- Youm7) عالم إنجليزى من أبرز العلماء مساهمة فى الفيزياء والرياضيات عبر العصور، وأحد رموز الثورة العلمية، هو إسحاق نيوتن
الذى تمر اليوم ذكرى ميلاده، إذ ولد في مثل هذا اليوم 25 ديسمبر من عام 1642، وارتبط العالم الكبير بقصة التفاحة التى سقطت عليه، والتى تعد القصة الأشهر على الأرجح في تاريخ العلم، فكما يقال كانت الحافز الذى دفعه للتفكير في المقارنة بين القوة التى تسببت فى إسقاط التفاحة بتلك المطلوبة للحفاظ على القمر فى مداره.
وبفعل تأثر نيوتن بمشهد سقوط التفاحة على الأرجح، عقد في أواخر ستينيات القرن السابع عشر مقارنة بين ميل القمر إلى الابتعاد عن الأرض وبين قوة الجاذبية عند سطح الأرض، وهي إشكالية أشار إليها جاليليو، وباستخدام رقم للتعبير عن حجم الأرض جعل القمر بعيدًا عن الأرض بحوالي 60 قطر دائرة أرضية (أي المسافة من مركز الأرض إلى خط الاستواء)، استنتج أن ميل جسم ما للابتعاد عن خط استواء الأرض (قوتها الطاردة المركزية) يفوق ميل القمر للابتعاد عن الأرض بقرابة 12 مرة ونصف، فإذا كان استقرار مدار القمر يتطلب أن تقوم القوة الطاردة المركزية بموازنة الجذب الموجه مركزيًّا الذي تولده الأرض، فإن القوة الطاردة المركزية للقمر تساوي قوة جاذبية الأرض عند سطحها بمقدار 350 × 12.5 (= 4325) مرة، حسب كتاب "نيوتن: مقدمة قصيرة جدًّا" لروب أيلف، وترجمة شيماء طه الريدي.
وفي نفس المخطوطة التي أجرى فيها هذه العملية الحسابية، اشتق نيوتن قانون التربيع العكسي للمسافات للقوة المؤثرة على جسم دوار بدمج قانونه الخاص لقوة الجسم الدوار في قانون كبلر الثالث. وتذكر نيوتن فيما بعد أن الرقم الذي استخدمه للقوة التي تحفظ القمر في مداره 4325 قد «توافق بشكل شبه تقريبي» مع ذلك الرقم الناتج، بالأخذ في الحسبان مربع المسافة بين القمر والأرض (602 = 3600) المطلوب لقانون التربيع العكسي،
وعند هذه النقطة، أعزى نيوتن الاختلاف بين هذه النتائج لتأثيرات دوامة أرضية؛ وفيما بعد أدرك أن الاختلاف ناتج عن قياس خاطئ لحجم الأرض، وكذلك رأى في هذا الجهد الخرافي دليلًا على أسبقيته في ابتكار قانون للجاذبية الكونية، غير أن هذا الجهد قدر ما كان مدهشًا، فقد افتقد العديد من عناصر نظريته العظيمة.
أوراق دافينشى
ولكن كانت هناك دراسة جديدة تشير إلى أن الفنان العالمى ليوناردو دافنشي "15 أبريل 1452 - 2 مايو 1519"، ربما سبق إسحاق نيوتن فى اكتشاف الجاذبية، وفقًا لبحث جديد أعاد تقييم الرسومات فى دفاتر الملاحظات القديمة للعالم الإيطالي الموسيقي ليوناردو دافنشي، ودون فيها فهمه الجيد للجاذبية، وكان ذلك "قبل قرون من عصره"، حسب دارسة لعلماء معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا نشرت على موقع METRO، نشرت فى فبراير الماضى.
ووجد البحث، الذي نُشر مؤخرًا في مجلة ليوناردو، أن عبقرى القرن السادس عشر ابتكر تجارب لإثبات أن الجاذبية كانت شكلاً من أشكال التسارع.
وأثبتت الدارسة أن دافنشى قام بنموذج ثابت للجاذبية بدقة تصل إلى حوالى 97%، ووفقا لبيان صحفى صادر عن الجامعة من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا جاء فيه أن "ما دونه دافشني فى حد ذاته إنجاز وإثبات على أنه سابق عصره، وأنه هو من اكتشف قانون الجاذبية "حيث اكتشف المهندسون من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا أن فهم ليوناردو دافنشي للجاذبية - وإن لم يكن دقيقًا تمامًا – ولكن كان سابق قرون من عصره".
وقال غريب المؤلف الرئيسى للدراسة التى أجراها بمعهد كاليفورنيا، فى بيان، "ما لفت نظرى هو عندما كتب "معادلة دى موتى" على وتر أحد مثلثاته المخططة المثلث الذى كان مثلثًا متساوى الساقين قائم الزاوية، مضيفا لقد أصبحت مهتمًا برؤية ما يعنيه ليوناردو دافنشى بهذه العبارة".
يقول غريب، "لا نعرف ما إذا كان دافنشى قد أجرى مزيدًا من التجارب أو بحثًا فى هذا السؤال بعمق أكبر، لكن حقيقة أنه كان يحاول حل هذه المشكلة بهذه الطريقة فى أوائل القرن السادس عشر توضح مدى تقدم تفكيره".
MENAFN25122023000132011024ID1107654856
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.