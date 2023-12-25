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طريقة حفظ المواقع فى خرائط جوجل.. اعرف الخطوات

12/25/2023 4:21:33 AM
(MENAFN- Youm7) توفر خرائط جوجل مجموعة من الميزات المصممة لتحسين تجربة المستخدم بشكل عام، إحدى هذه الميزات هي القدرة على حفظ المواقع، وتمكين المستخدمين من إعادة زيارة الأماكن المفضلة لديهم أو الأماكن التي يزورونها بشكل متكرر وتنظيمها بسهولة.



لا تعمل هذه الميزة على تبسيط عملية العثور على طريق العودة إلى الأماكن المهمة فحسب، بل تعمل أيضًا بمثابة سجل رحلة شخصي، وتوثيق رحلتك وإنشاء خريطة رقمية لذكرياتك.



فيما يلي دليل حول كيفية حفظ المواقع في خرائط Google على كل من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة:


سطح المكتب


البحث عن الموقع: ابحث عن نشاط تجاري أو مكان أو مجموعة إحداثيات، أو انتقل إليه على الخريطة.



انقر على "حفظ": انقر على الزر "حفظ" (يبدو كإشارة مرجعية) الموجود أسفل اسم المكان أو عنوانه.



اختيار قائمة: حدد قائمة موجودة (على سبيل المثال، "المفضلة"، أو "الأماكن المراد زيارتها"، أو "الأماكن المميزة بنجمة") أو أنشئ قائمة جديدة لتنظيم أماكنك المحفوظة.



الهاتف المحمول (Android وiOS)



البحث عن الموقع: ابحث عن مكان أو اضغط على علامة على الخريطة، يمكنك أيضًا لمس أي مكان على الخريطة مع الاستمرار لإنشاء دبوس.



اضغط على "حفظ": اضغط على الزر "حفظ" (يبدو كإشارة مرجعية) في الجزء السفلي من الشاشة.



اختيار قائمة: حدد قائمة موجودة أو قم بإنشاء قائمة جديدة.



اضغط على "تم": أنهي عملية الحفظ.



نصائح إضافية لحفظ المواقع



تصنيف أماكنك المحفوظة: لتسهيل العثور عليها، يمكنك إضافة تصنيفات مخصصة إلى مواقعك المحفوظة.



افتح مكانًا محفوظًا وانقر على "التسمية" لتعديل اسمه.



حفظ الأماكن من مواقع الويب الأخرى: إذا وجدت مكانًا على موقع ويب يستخدم خريطة جوجل مضمنة، فيمكنك حفظه مباشرةً في قوائمك.



الوصول إلى الأماكن المحفوظة دون الاتصال بالإنترنت:

لعرض الأماكن المحفوظة حتى عندما تكون غير متصل بالإنترنت، قم بتنزيل الخرائط ذات الصلة لتلك المناطق مسبقًا.



مشاركة الأماكن المحفوظة: يمكنك مشاركة أماكنك المحفوظة مع الآخرين عبر رابط أو من خلال التعاون في قائمة مشتركة.














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