طريقة تشغيل الحماية على موبايلك الأيفون المسروق.. اعرف الخطوات

MENAFN - Youm7) وصلت ميزة أمان جديدة مهمة لجهاز iPhone للاختبار مع الإصدار التجريبي من iOS 17.3 والتي تمنحك الحماية في حالة سرقة جهازك، وفقًا لموقع 9to5mac.

مع الإصدار التجريبي الأول من iOS 17.3، أطلقت Apple

القدرة على اختبار حماية أجهزة iPhone المسروقة، وتأتي هذه الميزة بعد أن قامت جوانا ستيرن من أجهزة iPhone وول ستريت جورنال بالتحقيق في ارتفاع عمليات سرقة في الأماكن العامة.

تعمل ميزة حماية جهاز iPhone المسروقة على حل المشكلة عن طريق طلب المصادقة البيومترية عندما تكون بعيدًا عن الأماكن الموثوقة مثل المنزل والعمل.

تطلق Apple حماية الأجهزة المسروقة لأجهزة iPhone مع الإصدار التجريبي من iOS 17.3، وإليك كيفية عملها:

كيفية تشغيل حماية جهاز iPhone المسروق:

1- تأكد من تشغيل الإصدار التجريبي من iOS 17.3 على جهاز iPhone الخاص بك (دليل التثبيت التجريبي).

2- افتح تطبيق الإعدادات.

3- اسحب لأسفل واضغط فوق Face ID ورمز المرور أو Touch ID ورمز المرور.

4- الآن ضمن حماية الأجهزة المسروقة، اضغط فوق تشغيل الحماية.