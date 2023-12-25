طريقة تشغيل الحماية على موبايلك الأيفون المسروق.. اعرف الخطوات

(MENAFN
- Youm7) وصلت ميزة أمان جديدة مهمة لجهاز iPhone للاختبار مع الإصدار التجريبي من iOS 17.3 والتي تمنحك الحماية في حالة سرقة جهازك، وفقًا لموقع 9to5mac.
مع الإصدار التجريبي الأول من iOS 17.3، أطلقت Apple
القدرة على اختبار حماية أجهزة iPhone المسروقة، وتأتي هذه الميزة بعد أن قامت جوانا ستيرن من أجهزة iPhone وول ستريت جورنال بالتحقيق في ارتفاع عمليات سرقة في الأماكن العامة.
تعمل ميزة حماية جهاز iPhone المسروقة على حل المشكلة عن طريق طلب المصادقة البيومترية عندما تكون بعيدًا عن الأماكن الموثوقة مثل المنزل والعمل.
تطلق Apple حماية الأجهزة المسروقة لأجهزة iPhone مع الإصدار التجريبي من iOS 17.3، وإليك كيفية عملها:
كيفية تشغيل حماية جهاز iPhone المسروق:
1- تأكد من تشغيل الإصدار التجريبي من iOS 17.3 على جهاز iPhone الخاص بك (دليل التثبيت التجريبي).
2- افتح تطبيق الإعدادات.
3- اسحب لأسفل واضغط فوق Face ID ورمز المرور أو Touch ID ورمز المرور.
4- الآن ضمن حماية الأجهزة المسروقة، اضغط فوق تشغيل الحماية.
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