أفضل 5 منتجات من Apple من المقرر صدورها خلال 2024

MENAFN - Youm7) يبدو أن عام 2024 سيكون عامًا تاريخيًا لشركة Apple ، حيث من المقرر أن تدخل الشركة فئة منتجات جديدة لأول مرة منذ عام 2015، أهمها سماعة الرأسVision Pro، وأجهزة iPad الجديدة، وساعة Apple Watch الجديدة الرائعة، وفقاً لموقع macrumors.

أهم خمسة تحديثات لمنتجات Apple التي من المقرر أن تصدر في عام 2024.

AirPods 4

ستتمتع أجهزة AirPods الجديدة القادمة في عام 2024 بتصميم محدث بسيقان أقصر، لذلك ستبدو وكأنها تقاطع بين AirPods الحالية وAirPods Pro و سيتم تحسين جودة الملاءمة والصوت.

سيكون هناك إصداران من AirPods 4 بنقاط سعر مختلفة، وسيكون الطراز الأكثر تكلفة مزودًا بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وهي ميزة اقتصرت على ‌AirPods Pro‌ سيحصل ‌AirPods 4‌ أيضًا على علبة محدثة تحتوي على مكبر صوت لتنبيهات Find My ومنفذ شحن USB-C بدلاً من منفذ Lightning.

OLED

في

iPad Pro

ستجلب Apple تقنية OLED إلى iPad Pro في عام 2024، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها Apple

مثل هذه الشاشة OLED الكبيرة، مقارنةً بـ mini-LED أو LED، توفر OLED ألوانًا سوداء أعمق وتباينًا أفضل وHDR محسّنًا وكفاءة أفضل في استخدام الطاقة.

X

Apple Watch

من المقرر أن نحصل على Apple Watch Series 10 أو "X" في العام المقبل، والذي يتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لـ Apple Watch إذا كنت تحسب من تاريخ تقديم 2014 بدلاً من تاريخ الإطلاق 2015.

ستحصل ساعة Apple Watch لعام 2024 على تصميم محدث قد يتضمن هيكلًا نحيفًا ونظام ربط شريط مغناطيسي جديد، وستسمح طريقة ربط الشريط المغناطيسي لشركة Apple

بتوفير مساحة داخلية قيمة داخل Apple Watch لبطارية أكبر أو مكونات أخرى، ولكن هذا قد يعني أن النطاقات الموجودة غير متوافقة مع النموذج الجديد.

إلى جانب المظهر الجديد، يُشاع أن Apple Watch X تتميز بمراقبة ضغط الدم واكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم، وتعد مراقبة ضغط الدم على المعصم إنجازًا ملحوظًا، وستكون Apple Watch قادرة على إخبار المستخدم ما إذا كان ضغط دمه يتجه نحو الأعلى ويتجه نحو ارتفاع ضغط الدم، ولن تتوفر قراءات محددة للضغط الانقباضي والانبساطي، لكن مراقبة ضغط الدم ستظل توفر معلومات قيمة.

أما بالنسبة لانقطاع التنفس أثناء النوم، فستستخدم ‌Apple Watch X‌

تتبع النوم ومراقبة أنماط التنفس لتحديد ما إذا كان الشخص يعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم، وسيتم نقل المعلومات إلى الطبيب لإجراء مزيد من الاختبارات.

أيفون 16

ستحصل طرازات iPhone 16 القياسية على العديد من الميزات التي كانت مقتصرة على طرازات iPhone 15 Pro، بما في ذلك زر الإجراء وشريحة A-series الأسرع بدقة 3 نانومتر، ويمكن أن يكون زر الإجراء سعويًا هذا العام وليس ميكانيكيًا، لذلك قد تتمكن شركة Apple من تقليص حجمه.

من المحتمل أن يسمح ترتيب عدسة الكاميرا الرأسية الجديد بالتقاط الفيديو المكاني، وهي ميزة تقتصر على طرازات ‌iPhone 15 Pro ‌ في الوقت الحالي، وتضيف Apple أيضًا زر التقاط سعويًا جديدًا إلى جميع طرز ‌iPhone 16‌ الأربعة، مع وجود الزر على الجانب الأيمن من الجهاز أسفل زر الطاقة، وسيستشعر الزر الضغط وسيدعم ردود الفعل اللمسية، وتشير الشائعات إلى أنه سيتم استخدامه لالتقاط الفيديو.

Vision Pro

لقد مر نصف عام منذ أن كشفت شركة Apple عن سماعة الرأس

Vision Pro، وفي أوائل عام 2024، سيتمكن العملاء أخيرًا من تجربتها.

ترى شركة Apple أن Vision Pro هو مستقبل الحوسبة، مشيرة إلى الجهاز باعتباره أول كمبيوتر مكاني، إنها سماعة رأس للواقع المختلط، لذا ستتمكن من التبديل بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي باستخدام التاج الرقمي الموجود على جانب الجهاز، لن تكون مثل أي سماعة رأس أخرى في السوق لأن Apple تستخدم شاشات LED فائقة الدقة مع تتبع اليد والعين للتحكم.

تم التخطيط لتطبيقات وألعاب وتجارب غامرة لـ Vision Pro، وسيتمكن المستخدمون من تسجيل الفيديو المكاني لتشغيله على الجهاز.