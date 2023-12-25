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تطبيقان أراد مستخدمى الهواتف الذكية فى العالم حذفهما فى عام 2023

12/25/2023 4:21:32 AM
(MENAFN- Youm7) قالت TRG Datacenters إنها قررت الكشف عن التطبيقات التي فقدت شعبيتها هذا العام، باستخدام
"الشبكات الاجتماعية الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم" (استنادًا إلى أرقام Statista) وحصلت على الشبكات التسعة التي تضم أكبر عدد من المستخدمين، بما في ذلك فقط تلك المتوفرة في بلدان متعددة حول العالم، كما حللت عدد المرات التي تم فيها البحث شهريًا عن "كيفية حذف حسابي على فيسبوك" على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.



وزعم التقرير أن إنستجرام هو أكثر شبكات التواصل الاجتماعي التي كان مستخدمو الشبكة الاجتماعية حريصين على حذفها، حيث يبحث أكثر من مليون شخص حول العالم عن "كيفية حذف حسابي على إنستجرام" كل شهر في عام 2023، ما يعني أكثر من 12.500 شخص لكل 100.000 شخص حول العالم.



وأضاف التقرير: "على الرغم من ذلك، لا يزال التطبيق يضم ملياري مستخدم في جميع أنحاء العالم، وإذا استمر مليون شخص في المطالبة بحذف حساباتهم كل شهر، فقد تنفجر فقاعة "Instagrammable"، مما قد يغير مشهدها في غضون عام".



تبع ذلك تطبيق سناب شات، الذي تم إطلاقه لأول مرة في عام 2011، حيث يتطلع ما يقرب من 130 ألف شخص إلى حذف حساب سناب شات الخاص بهم شهريًا هذا العام، وعلى الرغم من أن هذا أقل بكثير من إنستجرام، إلا أنه لا يزال يمثل جزءًا كبيرًا من مستخدميه البالغ عددهم 750 مليونًا.



وفقا لبعض تقارير، هناك 4.8 مليار مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، يمثلون 59.9% من سكان العالم و92.7% من جميع مستخدمي الإنترنت.



يستخدم أولئك الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي ما متوسطه 6.7 شبكة مختلفة كل شهر، ويقضون ما معدله ساعتين و24 دقيقة عليها يوميًا.





كانت شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، قد أطلقت تطبيق ثريدز المنافس لتويتر في يوليو 2023.



وأعلنت شركة ميتا، التي تمتلك إنستجرام وفيسبوك، عن إطلاق "ثريدز"، واصفة إياه بأنه "تطبيق جديد... لمشاركة التحديثات النصية والانضمام إلى المحادثات العامة".





وفي خمسة أيام، اكتسب التطبيق 100 مليون مستخدم - مسجلاً رقمًا قياسيًا لأسرع 100 مليون عملية تنزيل في جميع أنحاء العالم.



ومع ذلك، بحلول شهر أغسطس، تم الإبلاغ عن حدوث انخفاض بنسبة 80% في عدد المستخدمين النشطين يوميًا منذ الإطلاق، كذلك الوقت الذي يقضيه المستخدمون في التطبيق قد انخفض، ففي شهر يوليو، كان المستخدمون يقضون ما متوسطه 21 دقيقة يوميًا عليه، واعتبارًا من نوفمبر انخفض إلى ثلاث دقائق فقط.














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