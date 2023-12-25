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الرجبي يتبادل الفوز مع مصر في ختام معسكره بـالإسكندرية

12/25/2023 4:20:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري اختتم المنتخب الوطني للرجبي للرجال بفئة 15 لاعبا، معسكره التدريبي في مدينة الإسكندرية المصرية، في إطار تحضيراته لخوض الاستحقاقات المقبلة.
وتبادل المنتخب الوطني الفوز مع "الفراعنة" في مباراتين وديتين أقيمتا على هامش المعسكر التدريبي، حيث خسر ذهابا (11-17) وفاز إيابا (23-19).
وقال اتحاد الرجبي في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الروح والعقلية والنصر، حيث إن روح المنتخب الوطني لا هوادة فيها، وعقليته لا تتزعزع، وتصميمه الشرس يغذي عودته المثيرة، وهو ما ضمن الفوز على المنتخب المصري بنتيجة 23-19 في مباراة تنافسية للغاية على ملعب الرجبي".
من جانبه، قال المدير الفني للمنتخب الوطني أحمد حموقة في تصريحات لـ"الغد": "قدمنا مباراتين اتسمتا بالقوة والندية والتكتيك الفني العالي، فخورون حقا بالمستوى المرتفع الذي ظهر عليه لاعبو المنتخب الوطني في أرض الملعب خلال خوض المباراتين، وذلك بعدما أشركنا عناصر جديدة على المستوى الدولي لإكسابهم الخبرات وكانوا على قدر المسؤولية"، مثمنا جهود الاتحاد المصري في الاستضافة ومؤكدا أهمية تعزيز سبل التعاون بين الاتحادين خلال السنوات المقبلة.
وتضم بعثة المنتخب الوطني - التي وصلت أرض المملكة أول من أمس - كلا من: المدير الفني أحمد حموقة ومساعده معتز الماجد والمسؤول الإداري أمجد دويك والمعالج حذيفة لافي والحكم فريح قعوار، إلى جانب اللاعبين: عمر بكر، زيد الكيلاني، حسني أبزاخ، شامل شابسوغ، ناصر السعدون، مصعب أبزاخ، آدم خمش، إبراهيم جانبك، محمد زقصاو، زيور حاتقواي، عزت ياسين، إسماعيل جانبك، راكان ابزاخ، عمر حجبي، علي جاويش، صادق قاحوش، أحمد أبو الفيلات، إسماعيل أبو وردة، معتز مقبول، وسيم الحمصي، أحمد أبو طربوش، وعبدالحكيم المناصرة.
ويسعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني من خلال خوض المباريات الودية، إلى إشراك اللاعبين الذين لا يحظون بفرصة المشاركة في المباريات السباعية، فضلا عن تجنيب اللاعبين فترات الانقطاع الطويلة عن خوض المنافسات مع غياب تنظيم البطولات. كما يراهن اتحاد الرجبي في خططه للتطوير، على تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك مع اتحادات دول الجوار، لتطبيق خطة تأهيل المنتخب الوطني للرجبي بفئة 15 لاعبا، بعيدا عن التقويم السنوي للبطولات المتقطعة التي يقيمها الاتحاد الآسيوي.

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