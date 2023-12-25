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البطريرك بيتسابالا يترأس قداس منتصف الليل في بيت لحم

12/25/2023 4:19:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترأس بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا، قداس منتصف الليل بعيد الميلاد المجيد، وفق التقويم الغربي.
وحضر القداس: رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري ممثلا عن الرئيس محمود عباس ، ورئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، وسفراء الاردن، ومصر، وكندا، واليابان وهولندا، والنائب العربي في الكنيست أيمن عودة، وعدد من قناصل الدول الأجنبية، وعدد من رؤساء المدن الايطالية.
وكان موكب البطريرك بيتسابالا، انطلق من ديوان البطريركية اللاتينية في القدس صوب مدينة بيت لحم، وصولا إلى دير مار الياس، قبل أن يواصل تقدمه وصولا إلى دوار العمل الكاثوليكي، بعدها سار مترجلا إلى ساحة المهد مرورا بشارعي النجمة وراس افطيس حيث غابت الاحتفالات السنوية عن بيت لحم حزنا وتضامنا مع ما يجري في غزة من عدوان اسرائيلي غاشم .

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