Monday, 25 December 2023 01:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قطر: ريع تذاكر فعاليات بطولة كأس آسيا 2023 لصالح غزة

12/25/2023 4:19:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال القائمون على تنظيم "بطولة كأس آسيا 2023" المزمع انطلاقها بالدوحة في 12 كانون الثاني المقبل، إن الفعاليات المصاحبة للبطولة القارية، تتضمن رسائل دعم لفلسطين.
وبحسب مديرة الفعاليات باللجنة المنظمة للبطولة، ميعاد العمادي، فان البطولة ومن خلال الجماهير التي ستحضر الفعاليات، ستواصل إرسال رسائل نبيلة لكل العالم، وهو ما يشكل المعنى الحقيقي للروح الرياضية، مؤكدة أن كرة القدم خير مقدم لهذه الروح السامية التي تدعو للسلام والأمان.
وأضافت العمادي وفقا لموقع البطولة، أن أكثر التذاكر مبيعا والتي شهدت إقبالًا قياسيًا خلال مراحل البيع الثلاث الماضية، كانت لمباريات المنتخب الفلسطيني، فالكل يريد التضامن مع القضية النبيلة، وبالتالي فإن مباريات فلسطين ستشهد طابعًا خاصًا بسبب الدعم الجماهيري الكبير لمنتخبها.
وشددت العمادي على أن مباريات المنتخب الفلسطيني، ستحظى بطابع خاص، مؤكدة أن كرة القدم تجمع الشعوب وتقوم بإرسال رسائل سامية، ولذلك، سنحاول تقديم الدعم والرسائل التي نريد كقطريين وكجماهير ومشجعين ولجنة منظمة لفلسطين.
وأشارت العمادي إلى أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023، قررت تخصيص عائدات جميع تذاكر مباريات البطولة لصالح أهلنا في فلسطين، لنبعث برسالة مفادها "نحن معكم ولن ننساكم وهذا أضعف الإيمان".
ويلعب منتخب فلسطين في البطولة ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب إيران والإمارات وهونغ كونغ.

MENAFN25122023000072011014ID1107654846

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث