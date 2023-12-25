Monday, 25 December 2023 01:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تفاصيل إنهاء النزاع العمالي في المدارس العمرية

12/25/2023 4:19:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقعت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص وإدارة المدارس العمرية، بجهود وزارة العمل، عقد عمل جماعيا يسري على كافة العاملين فيها، ويستمر لمدة عامين؛ لينتهي بذلك النزاع العمالي بين الطرفين.

وحسب بيان صادر عن النقابة، اليوم الإثنين، فإن العقد جرى التوصل إليه بعد اجتماع عقد في وزارة العمل مؤخرا، بحضور الطرفين لمناقشة جملة من المطالب العمالية، وحرصا على إدامة بيئة عمل مناسبة وعلاقات عمل مستقرة.

ونص العقد، على التزام المدارس بالحفاظ على كافة حقوق وامتيازات العاملين بموجب الاتفاقيات السابقة الموقعة بين الطرفين، والتراجع عن إنهاء خدمات العاملين ممن تم فصلهم خلال فترة النزاع العمالي، والبالغ عددهم 3 موظفين وإعادتهم إلى عملهم دون انقطاع، إلى جانب بنود أخرى حول مزايا عمالية وشروط تتعلق بالعمل.
وبموجب العقد، تلتزم إدارة المدارس بالعودة الى نصاب الحصص المعمول به سابقا لكافة المعلمين والمعلمات والذي لا يتجاوز 22 حصة اسبوعيا اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني، ومعالجة أي نقص في الكادر التدريسي يؤدي إلى التأثير على الأنصبة. كما تم تأجيل العمل بالنظام الداخلي إلى حين النظر في مواده بما ينسجم مع حقوق رب العمل والعمال دون الاجحاف بحق اي طرف منهما، ودراسة الملاحظات الواردة عليه ضمن لجنة من الطرفين والتعديل عليه قبل اقراره بشكل نهائي.
ونص العقد، على منح العاملين والعاملات خصما دراسيا لأبنائهم بنسب تتراوح بين (60% – 80%) لمن هم على رأس عملهم قبل تاريخ 30/6/ 2022 وحسب مدة الخدمة، أما العاملين المُعيّنين بعد ذلك فيكون خصم الرسوم الدراسية لهم: 50% لمن عمل لمدة تقل عن 5 سنوات، و60% لمن تزيد عن 5 سنوات.

ونص العقد على، اعتماد عقد العمل الموحد للعاملين في التعليم الخاص كصيغة تعاقدية اساسية لكافة العاملين والعاملات في المدارس، وتسهيل عمل النقابة واقتطاع اشتراكات الاعضاء الراغبين في الانتساب إليها بموجب كشوفات الانتساب الموقعة من قبلهم وتوريدها للنقابة شهريا.

MENAFN25122023000072011014ID1107654845

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث