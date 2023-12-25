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السنوار: القسام لن تخضع لشروط الاحتلال

12/25/2023 4:19:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار في رسالة بعثها إلى رئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة إن كتائب عز الدين القسام تخوض معركة شرسة وعنيفة وغير مسبوقة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف السنوار أن جيش الاحتلال تكبد خسائر باهظة في الأرواح فستهدفت الكتائبخلال الحرب البرية ما لا يقل عن 5 آلاف جندي وضابط، قُتل ثلثهم، وأصيب ثلثهم الآخر بإصابات خطيرة، والثلث الأخير بإعاقات دائمة، أما على صعيد الآليات العسكرية، فقد تم تدمير 750 منها، بين تدمير كلي وجزئي.

وأشار السنوارإلى أن القسام هشمت جيش الاحتلال، وهي ماضية في مسار تهشيمه، وإنها لن تخضع لشروط الاحتلال.

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