رحلة المنتجات العضوية الأوروبية تستعرض منتجاتها العضوية المميزة خلال حفل عشاء خاص

MENAFN - AETOSWire) أقام برنامج "رحلة المنتجات العضوية الأوروبية" التابع للاتحاد الأوروبي حفل عشاء مميز للشركات مساء يوم 14 ديسمبر 2023 في الساعة 19:00، وذلك في مطعم مايكوم دبي الفاخر. وضمت الفعالية أبرز الشخصيات في قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي إضافة إلى المستوردين والموزعين وتجار الجملة وسلاسل متاجر البقالة ومتاجر المنتجات العضوية والمدونين المشهورين في مجال التغذية. واستعرضت الفعالية مجموعة من المنتجات العضوية الأوروبية اللذيذة، بما في ذلك زيت الزيتون الطازج والزيتون ومنتجات الألبان العضوية.

وشكلت الفعالية فرصة للقاء ممثلي المؤسسات المشاركة، وتعزيز روابط التعاون إضافة إلى تذوق المنتجات العضوية الأوروبية اللذيذة. حيث وفرت أجواء مطعم مايكوم دبي المكان المثالي لإجراء مناقشات هادفة حول فرص التعاون المحتملة. كما اطلع المشاركون عن كثب على برنامج "رحلة المنتجات العضوية الأوروبية"، والمبادرات التي يقوم بها، إضافة إلى طرق الإنتاج العضوي والمنتجات عالية الجودة. حيث قدم ممثلو المنظمات المشاركة معلومات وافية، كما جرت مناقشات حول آفاق التعاون والشراكات المحتملة في مجال المنتجات العضوية.

لم يقتصر حفل العشاء على الاستمتاع بمذاق المنتجات العضوية الأوروبية المميز، بل شكل منصة للتواصل وتبادل المعلومات. حيث غادر الحضور الفعالية مزودين بفهم أعمق لـبرنامج "رحلة المنتجات العضوية الأوروبية"، إضافة إلى المعلومات اللازمة لاستكشاف طرق عمل جديدة وتعزيز مشاركتهم في قطاع المنتجات العضوي.

تهدف حملة المنتجات العضوية الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز وزيادة الوعي لدى المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بكل ما يتعلق بالمنتجات العضوية الأوروبية من اليونان ورومانيا وبلغاريا، وذلك بمشاركة التعاونية الزراعية والغذائية من اليونان، وتعاونية بيو كارباثيا من رومانيا، والرابطة الوطنية للمنتجات العضوية من بلغاريا.

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