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دراسة..الخوف المفرط على الصحة يؤدي إلى الموت المبكر

12/25/2023 4:12:41 AM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة حديثة من السويد أن الأشخاص الذين يشعرون بالقلق المفرط بشأن صحتهم يميلون إلى الموت مبكرا، مقارنة بأولئك الذين لا يشعرون بذلك.
وبحسب الدراسة يمكن تعريف مصطلح اضطراب القلق المرضي (IAD) كحالة صحية عقلية تتميز بالقلق المفرط بشأن الصحة، وغالبًا ما يكون ذلك مصحوبًا باعتقاد لا أساس له من الصحة بوجود حالة طبية خطيرة، وقد يرتبط الأمر بالزيارات المتكررة للطبيب، أو قد ينطوي على تجنبها تمامًا على أساس أنه قد يتم تشخيص حالة حقيقية وربما مميتة.
وبحسب مجلة ساينس أليرت فقد قام الباحثون بتتبع نحو 42000 شخص (منهم 1000 مصابون بمرض IAD) على مدار عقدين من الزمن، وخلال تلك الفترة، كان الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب أكثر عرضة للوفاة.
وبحسب النتائج، زاد الأشخاص الذين لديهم "IAD" الذين يموتون لأسباب طبيعية من الوفيات الناجمة عن أسباب القلب والأوعية الدموية، وأسباب الجهاز التنفسي وأسباب غير معروفة.
وكان السبب الرئيسي للوفاة غير الطبيعية في مجموعة "IAD" هو الانتحار، مع زيادة أربعة أضعاف على الأقل مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من IAD.
وبحسب النتائج، من المعروف أن "IAD" له علاقة قوية بالاضطرابات النفسية، وبما أن خطر الانتحار يزداد بسبب الأمراض النفسية، فإن هذه النتيجة تبدو معقولة تمامًا، إذا أضفنا حقيقة أن الأشخاص الذين يعانون من "IAD" قد يشعرون بالرفض، فإن ذلك قد يسهم في القلق والاكتئاب، مما يؤدي في النهاية إلى الانتحار في بعض الحالات.
على الأرجح فإن تفسير زيادة خطر الوفاة لأسباب طبيعية ليس بالأمر السهل،.و قد تكون هناك عوامل نمط الحياة، حيث يعتبر الكحول والتدخين وتعاطي المخدرات أكثر شيوعًا لدى الأشخاص القلقين والذين يعانون من اضطراب نفسي، ومن المعروف أن مثل هذه العادات يمكن أن تحد من طول عمر الشخص وبالتالي قد تسهم في زيادة معدل الوفيات بسبب IAD.
ومن المعروف أن "IAD" أكثر شيوعًا لدى أولئك الذين كان لديهم أحد أفراد الأسرة يعاني من مرض خطير، وبما أن العديد من الأمراض الخطيرة لها مكون وراثي، فقد تكون هناك أسباب دستورية جيدة لهذه الزيادة في معدل الوفيات.
وخلص الباحثون بأنه يجب أن يكون الأطباء متيقظين للمشاكل الصحية الأساسية للمرضى ويجب عليهم الاستماع للمرضى وفهم حالتهم بعناية أكبر.

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