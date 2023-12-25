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6 آلاف الحد الأدنى للسعوديين العاملين في المشاريع

12/25/2023 4:12:41 AM
(MENAFN- Al Watan) فيما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس، بدء توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع ودخولها حيز التنفيذ، أكدت الوزارة أنه لن يحتسب في نسب التوطين أي عامل سعودي يقل راتبه عن 6 آلاف ريال. ولحمل المنشآت على الامتثال والتقيد بنسب التوطين، اتخذت الوزارة حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها في توظيف السعوديين، ومن ذلك دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية ((هدف))، في خطوة تهدف إلى حمل القطاعات على الامتثال وتحفيزها على تطبيق برامج التوطين، التي تقودها الوزارة. المهن المستهدفة وتضمن القرار الذي دخل حيز التنفيذ، توطين مهن المبيعات بنسبة 15%، ومن أبرز المهن، مدير مبيعات، مدير مبيعات تجزئة، أخصائي مبيعات، مدير مبيعات جملة، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، مندوب مبيعات، ويشمل توطين مهن المشتريات بنسبة 50%، ومن أبرز المهن: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، كما يشمل توطين مهن إدارة المشاريع بالمرحلة الأولى نسبة 35%، ومن أبرز المهن، مدير إدارة مشاريع، أخصائي إدارة مشاريع، مدير مشاريع، أخصائي مكتب إدارة المشاريع، مدير مشروع الاتصالات، مدير مشروع لخدمات الأعمال. ضوابط اشترطت الوزارة ألا يقل مرتب العامل السعودي في مهن إدارة المشاريع عن 6000 ريال، في حين لن يحتسب العامل السعودي في مهن إدارة المشاريع الذي يحصل على أجر أقل من ذلك في نسبة التوطين في هذا القرار، وبحسب الاشتراطات الواردة في الدليل الاسترشادي فإن المنشأة التي لديها عاملان سعوديان فإن عليها استبدال 6 عاملين وافدين بعاملين سعوديين ليصبح المجموع 8 سعوديين من أصل 22 عاملا في مهن إدارة المشاريع خلال مهلة التصحيح لتحقيق نسبة توطين مهن إدارة المشاريع في المنشأة. تنفيذ العقوبات تشير الوزارة إلى أنه في حالة عدم تقيد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة، فسوف تتخذ الوزارة كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ القرار، وسيتم تطبيق العقوبات في حق المنشآت التي تقوم بمخالفة بنود هذا القرار وفق جدول المخالفات والعقوبات، ومن ضمن العقوبات حرمان المنشأة من نقل الخدمات إليها، وإيقاف رخص العمل، والاستقدام.

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