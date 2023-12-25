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الجفالي للسيارات تختتم مشاركتها في معرض الرياض وسط أصداء مميزة

12/25/2023 4:12:41 AM
(MENAFN- Al Watan) وسط أصداء رائعة وإقبال كبير من زوار معرض الرياض للسيارات، اختتمت شركة الجفالي للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس-بنز في المملكة مشاركتها في المعرض، الذي كان الحدث الأبرز خلاله هو تدشين الشركة لأحدث سيارتين قدمتهما مرسيدس- بنز في الفترة الحالية وهما سيارة E-Class وسيارة CLE Coupé رسمياً في اليوم الأول لافتتاح المعرض، إضافة لعرض مجموعة متنوعة من سيارات مرسيدس-بنز التي ضمت 12 سيارة مميزة تمثل أحدث إصدارات مرسيدس–بنز وتوجهاتها المستقبلية في السيارات الصديقة للبيئة، حيث تعرف زوار المعرض عن قرب على أسطول سيارات مرسيدس-بنز الكهربائية، إضافة لعدد من السيارات الأخرى وأبرزها Mercedes-Maybach Haute Voiture ذات الإصدار المحدود.
وقام فريق متخصص من شركة الجفالي للسيارات بتقديم المعلومات المتكاملة للزوّار والإجابة على كافة استفساراتهم والاستماع للآراء والاقتراحات المقدمة من الزوّار للجناح.
من جانبه، قدم رئيس إدارة التسويق والتطوير بشركة الجفالي للسيارات السيد باسم ولي الشكر لكافة زوّار الجناح لزيارتهم وتفاعلهم الرائع مع سيارات مرسيدس-بنز التي تم عرضها من خلاله، مؤكداً أن الإقبال الكبير من مختلف الأعمار والجنسيات للمعرض طيلة أيام إقامته يعكس النجاح الباهر لهذا الحدث، وتابع قائلاً: لا شك أن الوجود في أضخم معرض للسيارات على مستوى الشرق الأوسط، أمر مهم جداً لكافة شركات السيارات، فعناصر النجاح والتميّز كانت حاضرة بقوة في معرض الرياض للسيارات مما جعله المكان الأنسب لكافة المنتمين لعالم صناعة السيارات من الشركات الصانعة والوكالات والإعلاميين والعملاء الذين هم حجر الزاوية في مثل هذه الفعاليات الرائعة، وأتوقع أن المعرض في ظل الدعم الذي يجده قطاع تنظيم المعارض في المملكة على ضوء رؤية 2030 سيصل إلى موقع متقدّم عالمياً بين معارض السيارات الشهيرة.

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