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سماء غائمة تتخللها سحب رعدية على 6 مناطق

12/25/2023 4:12:41 AM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة ويتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، و جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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