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ولي العهد يهنئ هاتفيًا الرئيس المصري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

12/25/2023 4:12:41 AM
(MENAFN- Al Watan) أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، هنأه خلاله بمناسبة إعادة انتخاب فخامته لفترة رئاسية جديدة.
وعبر ولي العهد، خلال الاتصال، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، المزيد من التقدم والرقي.
فيما أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الشكر لولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة.

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