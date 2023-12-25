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القبض على مواطنين لوقوف أحدهما أمام كاميرا جهاز الرصد الآلي والآخر لتوثيق ذلك

12/25/2023 4:12:40 AM
(MENAFN- Al Watan) قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مواطنين لوقوف أحدهما أمام كاميرا جهاز الرصد الآلي في أحد الطرق السريعة وتعطيلها من رصد المخالفات المرورية، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.
الإجراء جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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