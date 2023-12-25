القبض على مواطنين لوقوف أحدهما أمام كاميرا جهاز الرصد الآلي والآخر لتوثيق ذلك

القبض على مواطنين لوقوف أحدهما أمام كاميرا جهاز الرصد الآلي والآخر لتوثيق ذلك
التاريخ
12/25/2023 4:12:40 AM
(MENAFN
- Al Watan) قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مواطنين لوقوف أحدهما أمام كاميرا جهاز الرصد الآلي في أحد الطرق السريعة وتعطيلها من رصد المخالفات المرورية، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.
الإجراء جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
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