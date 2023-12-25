ليوان تفتتح صالة عرضها Liwan Experience Lounge

(MENAFN
- Al Watan) في تجربة نوعية جديدة بعالم العقار، أعلنت شركة ليوان للتطوير العقاري عن افتتاح صالة عرضها "ليوان اكسبيرينس لاونج" في العاصمة الرياض، مغيرة بذلك معالم التعاطي الاجتماعي مع سوق العقار ومستبدلة مراكز المبيعات التقليدية بصالة العرض والتجربة الليوانية، التي تستهدف من خلالها توثيق حضورها في المجتمع والاندماج مع نبض السوق وطرح التجارب العقارية بأسلوب مختلف أكثر ابتكاراً وأقوى أثراً.
ويقع ليوان اكسبيرينس على طريق الملك عبدالله بالرياض ويقدّم تجربة مختلفة لجمهور الشركة، كما تعتزم ليوان تفعيل دور الصالة بشكل يتبنى مبادرات اجتماعية ويخلق توازناً حقيقيا وعميقا بين حاجة المجتمعات وبين مبادئ الخدمات والتطوير العقاري، ويؤسس لمنتجات عقارية جديدة وخلاّقة ويعزّز مفاهيم جودة الحياة ويشجع على تبني أفضل الأنماط المعيشية في ظل الحضور المجتمعي.
يذكر بأنّ ليوان اكسبيرينس يتضمن نموذج حي واقعي لأحد نماذج الوحدات العقارية السكنية لأحدث مشاريع ليوان، بتشطيب واقعي يحاكي التشطيب الفعلي عند التسليم، وقد عمّدت الشركة المقاولين لتسليم نفس المواصفات الفعلية الموجودة في نموذج ليوان اكسبيرينس.
الجدير بالذكر أيضاً بأن هذه الصالة النوعية ستمثل منطلقاً للإعلان عن مشاريع ليوان المقبلة، وأبرزها مشروعها (ليفن ليوان) بحي المحمدية، على طريق الملك عبدالله، بين طريق الملك فهد وشارع التخصصي، كما ستقدّم (الصالة) تجربة جديدة يعيشها العميل بين تفاصيل راقية، وخدمات مدروسة ومساحة عصرية للقاء وتبادل الأحاديث والقهوة.
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