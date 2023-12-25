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ليوان تفتتح صالة عرضها Liwan Experience Lounge

12/25/2023 4:12:40 AM
(MENAFN- Al Watan) في تجربة نوعية جديدة بعالم العقار، أعلنت شركة ليوان للتطوير العقاري عن افتتاح صالة عرضها "ليوان اكسبيرينس لاونج" في العاصمة الرياض، مغيرة بذلك معالم التعاطي الاجتماعي مع سوق العقار ومستبدلة مراكز المبيعات التقليدية بصالة العرض والتجربة الليوانية، التي تستهدف من خلالها توثيق حضورها في المجتمع والاندماج مع نبض السوق وطرح التجارب العقارية بأسلوب مختلف أكثر ابتكاراً وأقوى أثراً.
ويقع ليوان اكسبيرينس على طريق الملك عبدالله بالرياض ويقدّم تجربة مختلفة لجمهور الشركة، كما تعتزم ليوان تفعيل دور الصالة بشكل يتبنى مبادرات اجتماعية ويخلق توازناً حقيقيا وعميقا بين حاجة المجتمعات وبين مبادئ الخدمات والتطوير العقاري، ويؤسس لمنتجات عقارية جديدة وخلاّقة ويعزّز مفاهيم جودة الحياة ويشجع على تبني أفضل الأنماط المعيشية في ظل الحضور المجتمعي.
يذكر بأنّ ليوان اكسبيرينس يتضمن نموذج حي واقعي لأحد نماذج الوحدات العقارية السكنية لأحدث مشاريع ليوان، بتشطيب واقعي يحاكي التشطيب الفعلي عند التسليم، وقد عمّدت الشركة المقاولين لتسليم نفس المواصفات الفعلية الموجودة في نموذج ليوان اكسبيرينس.
الجدير بالذكر أيضاً بأن هذه الصالة النوعية ستمثل منطلقاً للإعلان عن مشاريع ليوان المقبلة، وأبرزها مشروعها (ليفن ليوان) بحي المحمدية، على طريق الملك عبدالله، بين طريق الملك فهد وشارع التخصصي، كما ستقدّم (الصالة) تجربة جديدة يعيشها العميل بين تفاصيل راقية، وخدمات مدروسة ومساحة عصرية للقاء وتبادل الأحاديث والقهوة.

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