المركزي الصيني يضيف 381 مليار يوان سيولة بالجهاز المصرفي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 381 مليار يوان، أي نحو 53.65 مليار دولار، وبسعر فائدة 1.8%.
وأجرى البنك أيضا عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوما، بقيمة 90 مليار يوان، وبسعر فائدة 1.95%.
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وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لما قال البنك المركزي في بيان له.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
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