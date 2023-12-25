إيرادات قطاع التعدين في السعودية تفوق 1.5 مليار ريال

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تجاوزت إيرادات قطاع التعدين في السعودية خلال السنة الجارية 1.5 مليار ريال، وفقاً لما قاله وزير الصناعة السعودية بندر الخريف.
الوزير أشار خلال كلمة له في حفل“ندلب” السنوي، إلى أن القطاع الذي يعتبر وليداً، حقق في العام 2023 إيرادات قياسية فاقت 1.5 مليار ريال.
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المصدر:
MENAFN25122023000202011048ID1107654818
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