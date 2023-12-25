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إيرادات قطاع التعدين في السعودية تفوق 1.5 مليار ريال

12/25/2023 4:12:32 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تجاوزت إيرادات قطاع التعدين في السعودية خلال السنة الجارية 1.5 مليار ريال، وفقاً لما قاله وزير الصناعة السعودية بندر الخريف.

الوزير أشار خلال كلمة له في حفل“ندلب” السنوي، إلى أن القطاع الذي يعتبر وليداً، حقق في العام 2023 إيرادات قياسية فاقت 1.5 مليار ريال.

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المصدر:

MENAFN25122023000202011048ID1107654818

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