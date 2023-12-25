إنتاج القطن في الصين ينخفض 6% خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، أن حجم إنتاج القطن في الصين خلال العام الجاري وصل إلى 5.618 مليون طن، ويمثل ذلك انخفاضا مقارنة بعام 2022.
ويرجع سبب هذا الانخفاض جزئيا إلى الظروف الجوية غير المواتية في المناطق الرئيسية لإنتاج القطن، وفقا للهيئة الوطنية للإحصاء.
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وقالت الهيئة، إن حجم إنتاج القطن انخفض بنسبة 6.1% عن العام الماضي، فيما انخفضت المساحة الإجمالية لحقول القطن بنسبة 7.1% لتصل إلى 2.7881 مليون هكتار، وفي الوقت نفسه، ازداد متوسط الإنتاج الوطني لكل هكتار بنسبة 1.1%.
وقال وانج قوي رونج، المسؤول في الهيئة، إن شينجيانج، وهي أكبر منطقة لزراعة القطن في البلاد، شهدت ظروفا جوية غير مرضية مثل انخفاض درجات الحرارة وزيادة هطول الأمطار في الربيع وموجات الحر طويلة الأمد في الصيف، والتي اقترنت بتقليل الحقول منخفضة الغلة، ما تسبب في انخفاض طفيف في الإنتاج لكل هكتار.
وأضاف أن الحصاد في حوض نهر اليانجتسي ازداد لكل هكتار من أساس منخفض ناجم عن درجات الحرارة العالية المستمرة والجفاف في العام الماضي، بينما زادت مناطق الزراعة على طول النهر الأصفر أيضا الإنتاج لكل هكتار بفضل الإدارة المحسنة.
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