إنتاج القطن في الصين ينخفض 6% خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن حجم إنتاج القطن في الصين خلال العام الجاري وصل إلى 5.618 مليون طن، ويمثل ذلك انخفاضا مقارنة بعام 2022.

ويرجع سبب هذا الانخفاض جزئيا إلى الظروف الجوية غير المواتية في المناطق الرئيسية لإنتاج القطن، وفقا للهيئة الوطنية للإحصاء.

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وقالت الهيئة، إن حجم إنتاج القطن انخفض بنسبة 6.1% عن العام الماضي، فيما انخفضت المساحة الإجمالية لحقول القطن بنسبة 7.1% لتصل إلى 2.7881 مليون هكتار، وفي الوقت نفسه، ازداد متوسط الإنتاج الوطني لكل هكتار بنسبة 1.1%.

وقال وانج قوي رونج، المسؤول في الهيئة، إن شينجيانج، وهي أكبر منطقة لزراعة القطن في البلاد، شهدت ظروفا جوية غير مرضية مثل انخفاض درجات الحرارة وزيادة هطول الأمطار في الربيع وموجات الحر طويلة الأمد في الصيف، والتي اقترنت بتقليل الحقول منخفضة الغلة، ما تسبب في انخفاض طفيف في الإنتاج لكل هكتار.

وأضاف أن الحصاد في حوض نهر اليانجتسي ازداد لكل هكتار من أساس منخفض ناجم عن درجات الحرارة العالية المستمرة والجفاف في العام الماضي، بينما زادت مناطق الزراعة على طول النهر الأصفر أيضا الإنتاج لكل هكتار بفضل الإدارة المحسنة.