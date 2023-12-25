مديرو الأصول يتحولون إلى الرهان على صعود سعر الين

MENAFN - Al-Borsa News) تحول مديرو الأصول إلى الرهان على صعود الين الياباني بعد توقعاتهم الهبوطية السابقة، وذلك للمرة الأولى منذ شهر مايو، وسط تفاؤل متزايد إزاء احتمال إنهاء بنك اليابان سياسته النقدية الفائقة التيسير في 2024 بينما يخفض نظراؤه الرئيسيون أسعار الفائدة.

أظهرت أحدث بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع للأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر أيضاً خفض صناديق تحوط رهاناتها قليلاً على انخفاض الين.

موضوعاتتطبيقات الإقراض الاحتيالية تحصد مزيداً من الضحايا في آسيا جنرال موتورز توقف بيع سيارتها الكهربائية تشيفي بليزر احتياطي المياه في العراق يتدنى لأقل مستوياته منذ عقود أداء قوي للين أمام الدولار

وصل سعر الين هذا الشهر إلى أعلى مستوياته منذ نهاية يوليو مقابل الدولار، إذ أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تحول لخفض أسعار الفائدة العام المقبل بينما لا تزال التكهنات قائمة بأن نظيره الياباني مستعد لإنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية الأخيرة في العالم. ومن المتوقع أيضاً أن يخفض البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة العام المقبل مع تراجع ضغوط التضخم.

قال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي سوق الصرف الأجنبي لدى“سوميتومو ميتسوي بانكينغ كورب” (Sumitomo Mitsui Banking Corp):“من المرجح أن يحتفظ مديرو الأصول بمراكزهم الشرائية للين مع استمرار التكهنات بإمكان حدوث تغيير في اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في يناير، حتى بعد عدم حدوث تغيير في السياسة في ديسمبر. كما يعكس تغير الموقف التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة الأميركية وإنهاء بنك اليابان لأسعار الفائدة السلبية خلال فترة البيانات”.

وتشير العقود التي تظهر الطلب على الشراء مقابل البيع إلى أن المتعاملين يتحوطون بالشراء توقعاً لارتفاع العملة اليابانية. وتغطي العقود لمدة شهر واحد اجتماع السياسة النقدية المقبل لبنك اليابان يومي 22 و23 يناير.





المصدر: