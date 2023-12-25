مديرو الأصول يتحولون إلى الرهان على صعود سعر الين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحول مديرو الأصول إلى الرهان على صعود الين الياباني بعد توقعاتهم الهبوطية السابقة، وذلك للمرة الأولى منذ شهر مايو، وسط تفاؤل متزايد إزاء احتمال إنهاء بنك اليابان سياسته النقدية الفائقة التيسير في 2024 بينما يخفض نظراؤه الرئيسيون أسعار الفائدة.
أظهرت أحدث بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع للأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر أيضاً خفض صناديق تحوط رهاناتها قليلاً على انخفاض الين.
موضوعات متعلقة
تطبيقات الإقراض الاحتيالية تحصد مزيداً من الضحايا في آسيا جنرال موتورز توقف بيع سيارتها الكهربائية تشيفي بليزر احتياطي المياه في العراق يتدنى لأقل مستوياته منذ عقود أداء قوي للين أمام الدولار
وصل سعر الين هذا الشهر إلى أعلى مستوياته منذ نهاية يوليو مقابل الدولار، إذ أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تحول لخفض أسعار الفائدة العام المقبل بينما لا تزال التكهنات قائمة بأن نظيره الياباني مستعد لإنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية الأخيرة في العالم. ومن المتوقع أيضاً أن يخفض البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة العام المقبل مع تراجع ضغوط التضخم.
قال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي سوق الصرف الأجنبي لدى“سوميتومو ميتسوي بانكينغ كورب” (Sumitomo Mitsui Banking Corp):“من المرجح أن يحتفظ مديرو الأصول بمراكزهم الشرائية للين مع استمرار التكهنات بإمكان حدوث تغيير في اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في يناير، حتى بعد عدم حدوث تغيير في السياسة في ديسمبر. كما يعكس تغير الموقف التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة الأميركية وإنهاء بنك اليابان لأسعار الفائدة السلبية خلال فترة البيانات”.
وتشير العقود التي تظهر الطلب على الشراء مقابل البيع إلى أن المتعاملين يتحوطون بالشراء توقعاً لارتفاع العملة اليابانية. وتغطي العقود لمدة شهر واحد اجتماع السياسة النقدية المقبل لبنك اليابان يومي 22 و23 يناير.
المصدر:
MENAFN25122023000202011048ID1107654816
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.