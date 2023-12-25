الجمعية العامة تصادق على ميزانية الأمم المتحدة لعام 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
صادقت الجمعية العامة على ميزانية عادية سنوية للأمم المتحدة بقيمة نحو 3.59 مليار دولار، حسبما ذكرت خدمة أخبار الأمم المتحدة.
وتعتبر ميزانية عام 2024 أعلى من ميزانية عام 2023، التي بلغت قيمتها 3.4 مليار دولار تقريبا.
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وتغطي الميزانية العادية أنشطة الأمم المتحدة في مجموعة من المجالات، بما فيها الشؤون السياسية، والعدالة والقانون الدوليين، والتعاون الإقليمي من أجل التنمية، وحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، والتوعية العامة.
جدير بالذكر أن الهيئة العالمية لديها ميزانية منفصلة لحفظ السلام، تنتهي دورتها المالية في 30 يونيو، وتغطي الميزانية العادية السنة التقويمية.
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