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الجمعية العامة تصادق على ميزانية الأمم المتحدة لعام 2024

12/25/2023 4:12:31 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) صادقت الجمعية العامة على ميزانية عادية سنوية للأمم المتحدة بقيمة نحو 3.59 مليار دولار، حسبما ذكرت خدمة أخبار الأمم المتحدة.

وتعتبر ميزانية عام 2024 أعلى من ميزانية عام 2023، التي بلغت قيمتها 3.4 مليار دولار تقريبا.

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وتغطي الميزانية العادية أنشطة الأمم المتحدة في مجموعة من المجالات، بما فيها الشؤون السياسية، والعدالة والقانون الدوليين، والتعاون الإقليمي من أجل التنمية، وحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، والتوعية العامة.

جدير بالذكر أن الهيئة العالمية لديها ميزانية منفصلة لحفظ السلام، تنتهي دورتها المالية في 30 يونيو، وتغطي الميزانية العادية السنة التقويمية.

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