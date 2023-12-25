الصين تعزز التعاون والتنمية في منطقة الخليج الكبرى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر مخطط اقتصادي في الصين، مؤخرا عن خطتين تهدفان إلى تعزيز التعاون والتنمية في منطقة خليج قوانجدونج- هونج كونج- ماكاو الكبرى.
وتتوقع الصين أن تلعب تشيانهاي في شنتشن دورها الرائد في تطوير منطقة الخليج الكبرى وتوسيع مساحة التنمية في هونج كونج، وفقا لخطة منطقة تشيانهاي شنتشن- هونج كونج للتعاون في صناعة الخدمات الحديثة.
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وبحلول عام 2035، ستكون منطقة التعاون، التي تغطي مساحة 120.56 كيلومتر مربع، قد أنشأت نموذج تنمية مدفوعا بالابتكار يتميز بالتآزر الصناعي وربط السوق مع هونج كونج وماكاو، وستصبح مركزا تجاريا دوليا جديدا، ومركزا دوليا لخدمات الشحن الراقية، ومحركا للتنمية عالية الجودة، وفقا للوثيقة.
وفي بيان منفصل، أصدرت اللجنة أيضا خطة لمنطقة قوانجدونج- ماكاو للتعاون المتعمق في هنجتشين بتشوهاي.
وبحلول عام 2035، من المتوقع أن تصبح المنطقة التي تبلغ مساحتها 106 كيلومترات مربعة محركا قويا للنمو في ممر قوانجتشو- تشوهاي- ماكاو للابتكار العلمي والتكنولوجي، وتكون قد ساعدت في تعزيز التنوع المناسب في اقتصاد ماكاو.
وبحلول ذلك الوقت، من المتوقع أيضا أن تصبح منطقة هنجتشين التعاونية منطقة صالحة للعيش تدعم التدفق الحر للعوامل بين هنغتشين وماكاو، حيث يعمل هناك حوالي 80 ألف شخص من سكان ماكاو ويعيش بها حوالي 120 ألف شخص، وفقا للخطة.
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