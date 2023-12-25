المؤشر نيكي الياباني يغلق مرتفعا وسط توقعات خفض أسعار الفائدة بأمريكا

MENAFN - Al-Borsa News) أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع اليوم الاثنين مدعوما باحتمالات خفض أسعار الفائدة بالولايات المتحدة والتي أدت أيضا إلى صعود المؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وناسداك في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، ومع ذلك تراجعت أسهم شركات الشحن متأثرة بتوقعات بأن يلقي استئناف الملاحة عبر البحر الأحمر بظلاله على تكاليف الشحن.

وصعد المؤشر نيكي 0.26% ليغلق عند 33254.03 نقطة، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04% إلى 2337.40 نقطة.

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وأغلقت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة على تباين، إذ انضم المؤشر ناسداك إلى ستاندرد اند بورز 500 في المنطقة الإيجابية في حين أنهى المؤشر داو جونز التداول منخفضا اسميا وسط استيعاب الأسواق لبيانات تضخم جاءت أفضل من المتوقع ودعمت احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في العام الجديد.

وقفزت أسهم شركات الشحن اليابانية 17% الأسبوع الماضي وسط توقعات بارتفاع تكاليف الشحن، مع لجوء شركات الشحن العالمية إلى الملاحة عبر طريق رأس الرجاء الصالح لتجنب الهجمات في البحر الأحمر.

وانخفض مؤشر أسهم شركات الشحن 6.51% اليوم الاثنين ليسجل القطاع أسوأ أداء بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو.

وهبط سهم كاواساكي كيسن 8.6% ليسجل أسوأ أداء على المؤشر نيكي. كما تراجع سهم نيبون يوشن وسهم خطوط ميتسوي 6.54% و5.62% على الترتيب.

وارتفع سهم فاست ريتيلينج 0.62% ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكي بين الأسهم الفردية. وصعد سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 0.48%.

أما سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق فهبط 1.49% ليلحق أكبر الخسائر بالمؤشر نيكي.





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