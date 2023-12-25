مشتريات العرب والأجانب تقود البورصة للصعود 0.47% في المستهل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة فى مستهل تداولات جلسة اليوم الإثنين، وسط صافي بيع من المصريين بـ 363 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 23933 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 5320 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 7652 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.26% ليصل لمستوى 28982 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 7.7 مليون جنيه، من خلال تداول 3.3 مليون سهم، بتنفيذ ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 120 شركة مقيدة، ارتفع منها 5 أسهم، وتراجع 1 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 114 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.65 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 143 مليون جنيه، و220 مليون جنيه فيما توجه النصريين نحو البيع بصافي قيمة 363 مليون جنيه على التوالى.
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