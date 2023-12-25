مشتريات العرب والأجانب تقود البورصة للصعود 0.47% في المستهل

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة فى مستهل تداولات جلسة اليوم الإثنين، وسط صافي بيع من المصريين بـ 363 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 23933 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 5320 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 7652 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.26% ليصل لمستوى 28982 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 7.7 مليون جنيه، من خلال تداول 3.3 مليون سهم، بتنفيذ ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 120 شركة مقيدة، ارتفع منها 5 أسهم، وتراجع 1 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 114 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.65 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 143 مليون جنيه، و220 مليون جنيه فيما توجه النصريين نحو البيع بصافي قيمة 363 مليون جنيه على التوالى.