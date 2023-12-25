انطلاق حاضنة T-Vencubator للاستثمار فى الشركات المصرية الناشئة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انطلقت رسميا أعمال الصندوق المصرى T-Vencubator وهو الأول من نوعه للمزج بين مفهوم صناديق رأس المال الاستثمارى ومفهوم حاضنات الأعمال للتركيز فقط على الشركات التي تمتلك حلولا تكنولوجية لمواجهة التحديات الحقيقية التي يمر بها المجتمع المصري.
ويتيح صندوق T-Vencubator الفرصة أمام الشركات المحلية الناشئة التى تمتلك أفكارا مبنية على قاعدة تكنولوجية قادرة على مواجهة التحديات التى يمر بها المجتمع على كافة المستويات.
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ويدعم الصندوق رواد الأعمال الذين يمتلكون أفكارا ابتكارية برأس المال الاستثمارى، بجانب احتضانها من خلال تقديم مختلف أنواع الدعم اللازم لضمان نموها.
وقالت ريم صافى، المؤسس والرئيس التنفيذى للصندوق، إن انطلاق الصندوق يأتي في توقيت هام للغاية، إذ باتت الشركات الناشئة شريانا رئيسيا لدعم اقتصادات الدول النامية.
وتمتلك مصر سجلا حافلا من النجاحات التى حققتها الشركات الناشئة على مدار السنوات الماضية، ما يؤكد أهمية الاستثمار فى الشركات الناشئة.
وأضافت صافى، أن الخطة الاستثمارية للصندوق ستتركز نحو الشركات الواعدة التى تمتلك أفكارا قوية وتقدم حلولا للتحديات الحقيقية التى تؤثر على الفئات العريضة داخل المجتمع باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، وسيتم الإعلان عن الشركات وحجم الاستثمارات خلال عام 2024.
من جانبه، قال حازم السمرة، رئيس قطاع النمو والتسويق، إن الصندوق سيكون نقلة محورية فى مجال دعم الشركات المصرية الناشئة.
وأضاف أن الصندوق هو أول صندوق استثمارى وحاضنة أعمال بطابع مصرى يخصص جهوده لدعم الشركات الناشئة المحلية فقط، ولدينا معايير وسنلتزم بها خلال اختيار الشركات الناشئة.
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