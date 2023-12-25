انطلاق حاضنة T-Vencubator للاستثمار فى الشركات المصرية الناشئة

MENAFN - Al-Borsa News) انطلقت رسميا أعمال الصندوق المصرى T-Vencubator وهو الأول من نوعه للمزج بين مفهوم صناديق رأس المال الاستثمارى ومفهوم حاضنات الأعمال للتركيز فقط على الشركات التي تمتلك حلولا تكنولوجية لمواجهة التحديات الحقيقية التي يمر بها المجتمع المصري.

ويتيح صندوق T-Vencubator الفرصة أمام الشركات المحلية الناشئة التى تمتلك أفكارا مبنية على قاعدة تكنولوجية قادرة على مواجهة التحديات التى يمر بها المجتمع على كافة المستويات.

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ويدعم الصندوق رواد الأعمال الذين يمتلكون أفكارا ابتكارية برأس المال الاستثمارى، بجانب احتضانها من خلال تقديم مختلف أنواع الدعم اللازم لضمان نموها.

وقالت ريم صافى، المؤسس والرئيس التنفيذى للصندوق، إن انطلاق الصندوق يأتي في توقيت هام للغاية، إذ باتت الشركات الناشئة شريانا رئيسيا لدعم اقتصادات الدول النامية.

وتمتلك مصر سجلا حافلا من النجاحات التى حققتها الشركات الناشئة على مدار السنوات الماضية، ما يؤكد أهمية الاستثمار فى الشركات الناشئة.

وأضافت صافى، أن الخطة الاستثمارية للصندوق ستتركز نحو الشركات الواعدة التى تمتلك أفكارا قوية وتقدم حلولا للتحديات الحقيقية التى تؤثر على الفئات العريضة داخل المجتمع باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، وسيتم الإعلان عن الشركات وحجم الاستثمارات خلال عام 2024.

من جانبه، قال حازم السمرة، رئيس قطاع النمو والتسويق، إن الصندوق سيكون نقلة محورية فى مجال دعم الشركات المصرية الناشئة.

وأضاف أن الصندوق هو أول صندوق استثمارى وحاضنة أعمال بطابع مصرى يخصص جهوده لدعم الشركات الناشئة المحلية فقط، ولدينا معايير وسنلتزم بها خلال اختيار الشركات الناشئة.