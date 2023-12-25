((مدينة مصر)) تتعاقد مع 73 شركة مقاولات خلال 2023 بتكلفة 7 مليارات جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تعاقدت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، مع 73 شركة بمجال المقاولات والتوريدات بتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه خلال عام 2023.

وقالت الشركة فى بيان لها، إن الاستثمارات خلال العام الجارى، مقسمة ما بين 5.3 مليار جنيه للإنشاءات، و1.35 مليار جنيه للبنية التحتية، و250 مليون جنيه للمساحات الخضراء، و100 مليون جنيه للخدمات الاستشارية.

موضوعاتغدا.. اجتماع بين“المقاصة” و”المالية” لمناقشة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية “جاف للاستثمار” تستحوذ على 30% من تابعتين لـ((أرابيا إنفستمنتس)) مقابل 177 مليون جنيه “عبداللطيف” يرفع حصته في“المصرية لنظم التعليم” إلى 13.72%

ومن ضمن تلك الشراكات، توسيع نطاق مذكرة التفاهم مع شركة الحاذق للإنشاءات بتكلفة استثمارية 1.7 مليار جنيه لبناء المرحلة الأخيرة من مشروع“شاليا” فى تاج سيتى وإنشاء المقر الرئيسى الجديد للشركة.

كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة أسيك للتحكم الآلى – تابعة للقلعة – لتشييد البنية التحتية وشبكة الطرق لمشروع كافانا فى سراى القبة بالقاهرة الجديدة بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه.

تمتلك مدينة مصر محفظة أراض تبلغ أكثر من 9 ملايين متر مربع تسعى إلى تنميتها من خلال إنشاء وحدات سكنية جديدة ومشروعات.

وقال عبد الله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إن الإنجازات التى تحققها الشركة هذا العام تعكس معدلات الأداء والنمو القوية لتدعيم استراتيجيتها الهادفة لتقديم مشاريع عقارية مبتكرة وعالية الجودة تلبى مختلف احتياجات العملاء.

وأضاف أن الأرقام القياسية تدل على صلابة السوق العقارى المصرى وقدرته على مواجهة التحديات، حيث تدفع الشركة إلى تحدى نفسها وزيادة أهدافها لترسيخ مكانتها فى صدارة سوق التطوير العقارى المصرى.

وارتفعت أرباح شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، بنسبة 153% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، لتصل 1.35 مليار جنيه، مقارنة بربح 534.2 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى لتصل 4.62 مليار جنيه، مقابل تحقيق 3.08 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضى.

كما ارتفعت المبيعات التعاقدية إلى 14.8 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بتحقيق 6.69 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من عام 2022.