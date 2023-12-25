((مدينة مصر)) تتعاقد مع 73 شركة مقاولات خلال 2023 بتكلفة 7 مليارات جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعاقدت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، مع 73 شركة بمجال المقاولات والتوريدات بتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه خلال عام 2023.
وقالت الشركة فى بيان لها، إن الاستثمارات خلال العام الجارى، مقسمة ما بين 5.3 مليار جنيه للإنشاءات، و1.35 مليار جنيه للبنية التحتية، و250 مليون جنيه للمساحات الخضراء، و100 مليون جنيه للخدمات الاستشارية.
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ومن ضمن تلك الشراكات، توسيع نطاق مذكرة التفاهم مع شركة الحاذق للإنشاءات بتكلفة استثمارية 1.7 مليار جنيه لبناء المرحلة الأخيرة من مشروع“شاليا” فى تاج سيتى وإنشاء المقر الرئيسى الجديد للشركة.
كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة أسيك للتحكم الآلى – تابعة للقلعة – لتشييد البنية التحتية وشبكة الطرق لمشروع كافانا فى سراى القبة بالقاهرة الجديدة بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه.
تمتلك مدينة مصر محفظة أراض تبلغ أكثر من 9 ملايين متر مربع تسعى إلى تنميتها من خلال إنشاء وحدات سكنية جديدة ومشروعات.
وقال عبد الله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إن الإنجازات التى تحققها الشركة هذا العام تعكس معدلات الأداء والنمو القوية لتدعيم استراتيجيتها الهادفة لتقديم مشاريع عقارية مبتكرة وعالية الجودة تلبى مختلف احتياجات العملاء.
وأضاف أن الأرقام القياسية تدل على صلابة السوق العقارى المصرى وقدرته على مواجهة التحديات، حيث تدفع الشركة إلى تحدى نفسها وزيادة أهدافها لترسيخ مكانتها فى صدارة سوق التطوير العقارى المصرى.
وارتفعت أرباح شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، بنسبة 153% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، لتصل 1.35 مليار جنيه، مقارنة بربح 534.2 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى لتصل 4.62 مليار جنيه، مقابل تحقيق 3.08 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضى.
كما ارتفعت المبيعات التعاقدية إلى 14.8 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بتحقيق 6.69 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من عام 2022.
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