العراق يبحث تمويل التجارة مع تركيا بالعملة المحلية

MENAFN - Al-Borsa News) يخطط العراق لزيادة الاعتماد على العملة المحلية في التبادلات التجارية مع تركيا، في محاولة لمكافحة أزمة الدولار واختلاف أسعار الصرف بين السعر الرسمي والسوق الموازية.

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة عراقية – تركية لتنظيم التجارة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ودعم استيرادات التجار العراقيين بالدينار، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن مصدر حكومي.

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من المخطط أن تمثل اللجنة قوى السوق، والمنظمات الاقتصادية العراقية والتركية، وستضم رابطة المصارف العراقية الخاصة، ومجلس الأعمال العراقي التركي، واتحاد الغرف التجارية العراقية، واتحاد المقاولين العراقيين.

كما قرر رئيس الوزراء العراقي فتح حوار مباشر حول موضوع“الصفقة المتكافئة”، وذلك من خلال التفاوض المباشر مع اتحاد المصدرين الأتراك، والبنك المركزي التركي، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، وذلك لـ”وجود رغبة عالية لدى الطرف التركي بالدفع بالعملة المحلية”، وفقاً للمصدر ذاته.

من جهته، أكد رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، أنه سيتم التواصل مع الجانب التركي في الأيام المقبلة لتنفيذ الاتفاق، لافتاً إلى أن“عمليات الاستيراد ستموّل بالدينار العراقي”.

وقال الحنظل لوكالة الأنباء العراقية إن“الجانب التركي أبدى مرونة كبيرة في تمويل التجارة من خلال الدفع بالدينار العراقي والتسديد للمورد بالليرة التركية”، معتبراً أن“سعر صرف الدولار سيشهد انخفاضاً في السوق الموازية، بسبب الاتفاقات العراقية مع دول الجوار لتمويل التجارة الخارجية”.

شريك تجاري مهم

تعتبر تركيا من أبرز الشركاء التجاريين مع العراق، فوفقاً لهيئة الإحصاء التركية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 15.2 مليار دولار في العام الماضي، مقارنة بـ12.8 مليار دولار في 2021. الصادرات التركية إلى بغداد ارتفعت خلال الفترة ذاتها بنحو 23.6%، لتسجل 13.8 مليار دولار.

الخطوة العراقية تأتي ضمن عدة خطوات لجأت إليها الحكومة لمكافحة التقلبات في سعر الصرف في السوق الموازية، خصوصاً بعد إدراج الولايات المتحدة 14 مصرفاً عراقياً على القائمة السوداء، ومنعها من إجراء معاملات بالعملة الخضراء، للاشتباه في استخدامها لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى إيران وسوريا. وزاد سعر الدينار في السوق الموازية الأحد، عن 1500، في حين أن السعر الرسمي يصل إلى 1320 ديناراً للدولار.

اتفاقات أخرى

خلال الأشهر القليلة الماضية، لجأت الحكومة إلى توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية مع العديد من الدول خصوصاً الدول الخليجية. ففي ديسمبر الجاري، وقع البنك المركزي العراقي على اتفاقية مع بنك أبوظبي الأول لتمويل التجارة والاستيراد بين العراق والإمارات بعملة الدرهم، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وفي الشهر ذاته، وقعت السعودية والعراق اتفاقية شراكة في مجال استثمارات القطاع الخاص الصناعية.

السفير السعودي عبد العزيز الشمري أفاد في تصريح للوكالة الرسمية العراقية آنذاك، بأن الاتفاقية التي تم توقيعها تعتبر“فرصة أولى”، مضيفاً أن“هناك الكثير من الفرص التي تُدرس، والبشرى ستكون للشعب العراقي خلال الأشهر القليلة المقبلة”.

تأتي هذه الاتفاقيات، بعد أسابيع من إعلان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن المملكة تدرس تدشين أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق، بالمنطقة الحدودية في عرعر، مبدياً آماله بأن تكون المنطقة أول منطقة اقتصادية حرة مع دولة مجاورة بدون ضرائب أو رسوم أو تأشيرات دخول لخدمة المستثمرين في البلدين.





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