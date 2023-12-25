تنفيذ صفقة على أسهم التعمير والإسكان بـ22 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم بنك التعمير والإسكان.

وشهدت جلسة اليوم الإثنين تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم بنك التعمير والإسكان لعدد 500 ألف سهم بقيمة إجمالية 22 مليون جنيه.

موضوعات“إى إف جى” تنهى إصدار توريق بـ421 مليون جنيه لـ”بالم هيلز” “موبكو” تتقدم بمستندات مضاعفة رأسمالها إلى 20.8 مليار جنيه بعد الإندماج “القاهرة للزيوت”: 110.3 مليون جنيه القيمة العادلة لأرض مصنع غمرة

وتمكن بنك التعمير والإسكان من تحقيق مؤشرات قوية ونمو استثنائى فى نتائج أعماله خلال الفترة المنتهية فى 30 يونيو 2023، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافى الأرباح لتسجل 3.015 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 1.204 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 1.811 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 150.4% بنهاية النصف الأول من عام 2023.

وتعليقًا على نتائج الأعمال، أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالأداء القوى الذى حققه البنك خلال النصف الأول من عام 2023، مشيرًا إلى تحقيق نتائج مالية قوية تمثلت فى النمو الاستثنائى لكل من الإيرادات وصافى الأرباح.

وتأتى هذه النتائج بفضل حرص البنك على وضع العملاء على رأس أولوياته والتزامه باستراتيجية النمو التى يتبناها فى إطار سعيه للتوسع بقاعدة عملاءه وتقديم خدمات مصرفية على أعلى مستوى، مما أدى إلى ارتفاع صافى إيرادات التشغيل بنسبة 103% لتصل إلى 5.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، كما ارتفع صافى الأرباح بنسبة 150.4% لتسجل 3.015 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023.

وأضاف غانم أن هذا النجاح جاء على خلفية مواصلة البنك تطبيقه لاستراتيجيته الطموحة التى ترتكز على محورين أساسين وهما وضع العملاء على رأس أولوياته وتطبيق استراتيجيته نحو التوسع والنمو، وهو ما أثمر بدوره على مواصلة تعزيز البنك للأصول، حيث بلغ إجمالى الأصول 110.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة نمو قدرها 7% وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث ارتفع هامش صافى الدخل من العائد إلى 10.5% مقابل 6% خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما بلغ صافى الدخل من العائد 4.530 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية فى 30 يونيو2023، مقابل 2.096 مليار جنيه خلال فترة المقارنة وبنسبة نمو تصل إلى 116%، مدفوعة بزيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 72.8%، والزيادة فى تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 33.2%.

وأشار غانم إلى مواصلة البنك جنى ثمار مكانته الراسخة التى يتمتع بها فى القطاع المصرفي، حيث سجل زيادة فى الودائع بنسبة 2% لتصل إلى 90.9 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2023، مدفوعة بارتفاع ودائع التجزئة بنسبة تصل إلى 40%، وهو ما يعكس ثقة العملاء من الأفراد والشركات فى المنتجات والخدمات التى يقدمها البنك، بالإضافة إلى نمو إجمالى القروض إلى الودائع بنسبة 44.6% خلال الفترة المنتهية فى 30 يونيو 2023 مقابل 42.6% عن عام 2022.

وأشار إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التى يتبناها فى مختلف قطاعاته، فضلًا عن كفاءة الإدارة وحكمتها فى التعامل بحرفية فى إدارة موارد البنك على الوجه الأمثل لتعظيم الربحية فقد أثمر نمو صافى الأرباح خلال النصف الأول من عام 2023 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية 53.5% مقابل 25.7% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 5.6% مقابل 2.9% خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.

كما أشار غانم إلى نمو صافى ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 3.285 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 1.304 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة قدرها 151.9%.

وأشاد غانم بكفاءة وحرفية الإدارة التنفيذية للبنك وعامليه ومجلس إدارته وبالمتابعة المستمرة التى أدت إلى تحقيق هذا الأداء الاستثنائى فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية، فقد أظهر البنك مرونة وحرفية فى التعامل مع الأزمات وإصراره على مواصلة تحقيق النمو خلال الستة أشهر الماضية، بناءً على خبراته المكتسبة فى التعامل مع أزمات مشابهة خلال الفترات السابقة.

وأعرب غانم عن تطلعاته مستقبلاً إلى توسيع وتعزيز أنشطة وخدمات البنك المصرفية ومواصلة تنفيذ البنك لخطته الطموحة التى ترتكز على وضع العملاء على رأس أولوياته والتوسع بأنشطة البنك التجارية، مع الاستمرار فى تطوير بنيته الأساسية التكنولوجية والرقمية.