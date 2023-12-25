احتياطي المياه في العراق يتدنى لأقل مستوياته منذ عقود

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت حكومة العراق أن احتياطي المياه في البلاد بلغ أدنى مستوياته منذ عقود، في الوقت الذي تواصل فيه بغداد محادثاتها مع إيران وتركيا المجاورتين لزيادة التدفقات بهدف تلبية الاستهلاك المحلي.
قال عون ذياب، وزير الموارد المائية، على هامش مؤتمر صحفي،“خلال 2018 كان لدينا (احتياطي) ضعف ما لدينا هذا العام”، دون أن يذكر حجم الاحتياطي المائي على وجه التحديد.
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وأضاف أن الوزارة بدأت في تكوين الاحتياطيات عبر التكنولوجيا التي تساعد في الحفاظ على المياه وخاصة المستخدمة في الزراعة. وأعرب عن أمله في أن تساعد المبادرة العراق، الذي يمر به نهرا دجلة والفرات، على اجتياز موسم زيادة الطلب في الصيف المقبل.
يبرم العراق محادثات مستمرة مع إيران وتركيا بشأن مشكلات المياه، حيث أصبحت قضية ملحة بشكل متزايد في ظل تغير المناخ. وبعد انقطاع جزء كبير من إمدادات المياه التي تصل إلى العراق، وافقت إيران في وقت سابق من هذا العام على إعادة السماح يتدفق المياه من نهر قارون. ولم يتم التوصل إلى اتفاق مع تركيا.
اختتم ذياب:“مشكلة المياه لا تقل خطورة عن مواجهة داعش، وبالتالي فإن الحكومة عازمة بجد على حل هذه المشكلة”.
المصدر:
MENAFN25122023000202011048ID1107654806
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