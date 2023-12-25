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احتياطي المياه في العراق يتدنى لأقل مستوياته منذ عقود

12/25/2023 4:12:30 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت حكومة العراق أن احتياطي المياه في البلاد بلغ أدنى مستوياته منذ عقود، في الوقت الذي تواصل فيه بغداد محادثاتها مع إيران وتركيا المجاورتين لزيادة التدفقات بهدف تلبية الاستهلاك المحلي.

قال عون ذياب، وزير الموارد المائية، على هامش مؤتمر صحفي،“خلال 2018 كان لدينا (احتياطي) ضعف ما لدينا هذا العام”، دون أن يذكر حجم الاحتياطي المائي على وجه التحديد.

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وأضاف أن الوزارة بدأت في تكوين الاحتياطيات عبر التكنولوجيا التي تساعد في الحفاظ على المياه وخاصة المستخدمة في الزراعة. وأعرب عن أمله في أن تساعد المبادرة العراق، الذي يمر به نهرا دجلة والفرات، على اجتياز موسم زيادة الطلب في الصيف المقبل.

يبرم العراق محادثات مستمرة مع إيران وتركيا بشأن مشكلات المياه، حيث أصبحت قضية ملحة بشكل متزايد في ظل تغير المناخ. وبعد انقطاع جزء كبير من إمدادات المياه التي تصل إلى العراق، وافقت إيران في وقت سابق من هذا العام على إعادة السماح يتدفق المياه من نهر قارون. ولم يتم التوصل إلى اتفاق مع تركيا.

اختتم ذياب:“مشكلة المياه لا تقل خطورة عن مواجهة داعش، وبالتالي فإن الحكومة عازمة بجد على حل هذه المشكلة”.


المصدر:

MENAFN25122023000202011048ID1107654806

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