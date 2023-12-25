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وزير الإسكان يؤكد أهمية البناء الأخضر وفوائده البيئية والاقتصادية

12/25/2023 4:12:30 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، اليوم الاثنين، أهمية مفهوم العمران والبناء الأخضر، وفوائده البيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الإسكان الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن دراسة تفعيل منظومة العمران والبناء الأخضر.

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ولفت إلى أن المفهوم يهدف لترشيد استهلاك الموارد، وتحقيق الخصوصية للمواطنين، والتوافق مع البيئة المحيطة بالإنسان، والحفاظ عليها، مما يحقق جودة الحياة للمواطنين، ويعود عليهم بالنفع من خلال تقليل مصروفاتهم على استخدام الطاقة، وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي للدولة.

وأوضح أن هناك العديد من المبادرات والبرامج، التي تعمل عليها الجهات المتعددة في الدولة، وتسير في نفس الاتجاه الذي يحقق الهدف من العمران والبناء الأخضر، ويمكن الربط بين تلك المبادرات والبرامج، والبناء عليها لإعداد استراتيجية وطنية لتحسين وتفعيل منظومة العمران والبناء الأخضر، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.

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