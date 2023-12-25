وزير الإسكان يؤكد أهمية البناء الأخضر وفوائده البيئية والاقتصادية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، اليوم الاثنين، أهمية مفهوم العمران والبناء الأخضر، وفوائده البيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير الإسكان الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن دراسة تفعيل منظومة العمران والبناء الأخضر.
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ولفت إلى أن المفهوم يهدف لترشيد استهلاك الموارد، وتحقيق الخصوصية للمواطنين، والتوافق مع البيئة المحيطة بالإنسان، والحفاظ عليها، مما يحقق جودة الحياة للمواطنين، ويعود عليهم بالنفع من خلال تقليل مصروفاتهم على استخدام الطاقة، وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي للدولة.
وأوضح أن هناك العديد من المبادرات والبرامج، التي تعمل عليها الجهات المتعددة في الدولة، وتسير في نفس الاتجاه الذي يحقق الهدف من العمران والبناء الأخضر، ويمكن الربط بين تلك المبادرات والبرامج، والبناء عليها لإعداد استراتيجية وطنية لتحسين وتفعيل منظومة العمران والبناء الأخضر، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.
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