القاهرة للزيوت: 110.3 مليون جنيه القيمة العادلة لأرض مصنع غمرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اعتمدت شركة القاهرة للزيوت والصابون، تقرير دراسة القيمة العادلة لسعر قطعة الأرض الخاصة بمصنع الشركة في غمرة، والمعدة من شركة الاتحاد للتفتيش وأعمال الخبرة“يونسبكت”.
وأوضحت الشركة أن الدراسة قدرت القيمة السوقية الحالية لقطعة الأرض بنحو 110.337 مليون جنيه بواقع 7500 جنيه للمتر.
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وكانت وافقت شركة القاهرة للزيوت والصابون، على عرض شراء مقدم من خلال مزايدة علنية بنظام المظاريف المغلقة على كامل أرض مصنع الشركة بغمرة وما عليها من مبان بمساحة 14711 متر مربع تقريبًا.
وأوضحت الشركة أن عرض الشراء الموافق عليه بسعر 8700 جنيه للمتر المربع باجمالي 127.98 مليون جنيه.
وأكدت أن قيمة البيع تمثل دعمًا ماليًا كبيرًا للمركز المالي للشركة.
وكانت كشفت شركة القاهرة للزيوت والصابون عن نجاح المرحلة الأولي من عملية الهيكلة المالية الخاصة بها بعد إتمام إجراءات زيادة رأس المال التي تمت العام الماضي.
ونجحت الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي التحول من الخسائر إلى الربحية على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة، أنها سجلت صافي ربح بلغ 41,71 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر قدرها 45,79 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت كشفت شركة“القاهرة للزيوت والصابون”، عن قيامها بإعادة تقييم الأصول الثابتة في يونيو الماضي، بواسطة شركة“يونسبكت”.
وأوضحت الشركة، أنه نتج عن ذلك فائض إعادة تقييم أصول بمبلغ 403.5 مليون جنيه، مما أدى إلى تعظيم حقوق الملكية بمبلغ 379.28 مليون جنيه.
وتحولت شركة القاهرة للزيوت والصابون، إلى ربح 41.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 45.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 469.5 مليون جنيه، مقابل 22.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتحولت شركة القاهرة للزيوت والصابون إلى ربح 33.5 مليون جنيه خلال 5 أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بخسائر 33.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
وحققت الشركة إيرادات 396.5 مليون جنيه، مقابل إيرادات 14.86 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.
واستخدمت شركة القاهرة للزيوت والصابون، كامل متحصلات زيادة رأسمال الشركة البالغ قدرها 195 مليون جنيه، والمقيدة في 6 يوليو 2022.
وأوضحت الشركة، أنها صرفت متحصلات زيادة رأس المال في تمويل عمليات النشاط التجاري بقيمة 58 مليون جنيه، وسداد الضرائب المستحقة على الشركة بقيمة 13 مليون جنيه.
كما أنفقت 93 مليون جنيه في سداد مستحقات شركة كوربليس، و10 مليون جنيه في سداد جزء من مستحقات البنك الأهلي، و3 مليون جنيه في سداد الالتزامات الأخرى المستحقة على الشركة.
فيما تم صرف 18 مليون جنيه في سداد مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الراغبين بترك العمل الاختياري قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد.
وكانت صدقت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للزيوت والصابون، على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.
فيما وافقت العمومية غير العادية على استمرارية الشركة في أداء نشاطها بعد أن تجاوز العجز المرحل في ديسمبر 2022 نصف حقوق المساهمين.
كما وافقت العمومية على إيقاف مؤقت لنشاط إنتاج وبيع الصابون والمنظفات بأنواعه المختلفة لمدة سنة، وتفويض مجلس الإدارة في تجديد التوقف أو استناف النشاط.
فيما قررت العمومية أيضًا استخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عن بعد في الجمعيات العامة وتعديل المادة 40 من النظام الأساسي.
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