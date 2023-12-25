القاهرة للزيوت: 110.3 مليون جنيه القيمة العادلة لأرض مصنع غمرة

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمدت شركة القاهرة للزيوت والصابون، تقرير دراسة القيمة العادلة لسعر قطعة الأرض الخاصة بمصنع الشركة في غمرة، والمعدة من شركة الاتحاد للتفتيش وأعمال الخبرة“يونسبكت”.

وأوضحت الشركة أن الدراسة قدرت القيمة السوقية الحالية لقطعة الأرض بنحو 110.337 مليون جنيه بواقع 7500 جنيه للمتر.

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وكانت وافقت شركة القاهرة للزيوت والصابون، على عرض شراء مقدم من خلال مزايدة علنية بنظام المظاريف المغلقة على كامل أرض مصنع الشركة بغمرة وما عليها من مبان بمساحة 14711 متر مربع تقريبًا.

وأوضحت الشركة أن عرض الشراء الموافق عليه بسعر 8700 جنيه للمتر المربع باجمالي 127.98 مليون جنيه.

وأكدت أن قيمة البيع تمثل دعمًا ماليًا كبيرًا للمركز المالي للشركة.

وكانت كشفت شركة القاهرة للزيوت والصابون عن نجاح المرحلة الأولي من عملية الهيكلة المالية الخاصة بها بعد إتمام إجراءات زيادة رأس المال التي تمت العام الماضي.

ونجحت الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي التحول من الخسائر إلى الربحية على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، أنها سجلت صافي ربح بلغ 41,71 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر قدرها 45,79 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت كشفت شركة“القاهرة للزيوت والصابون”، عن قيامها بإعادة تقييم الأصول الثابتة في يونيو الماضي، بواسطة شركة“يونسبكت”.

وأوضحت الشركة، أنه نتج عن ذلك فائض إعادة تقييم أصول بمبلغ 403.5 مليون جنيه، مما أدى إلى تعظيم حقوق الملكية بمبلغ 379.28 مليون جنيه.

وتحولت شركة القاهرة للزيوت والصابون، إلى ربح 41.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 45.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 469.5 مليون جنيه، مقابل 22.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتحولت شركة القاهرة للزيوت والصابون إلى ربح 33.5 مليون جنيه خلال 5 أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بخسائر 33.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وحققت الشركة إيرادات 396.5 مليون جنيه، مقابل إيرادات 14.86 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

واستخدمت شركة القاهرة للزيوت والصابون، كامل متحصلات زيادة رأسمال الشركة البالغ قدرها 195 مليون جنيه، والمقيدة في 6 يوليو 2022.

وأوضحت الشركة، أنها صرفت متحصلات زيادة رأس المال في تمويل عمليات النشاط التجاري بقيمة 58 مليون جنيه، وسداد الضرائب المستحقة على الشركة بقيمة 13 مليون جنيه.

كما أنفقت 93 مليون جنيه في سداد مستحقات شركة كوربليس، و10 مليون جنيه في سداد جزء من مستحقات البنك الأهلي، و3 مليون جنيه في سداد الالتزامات الأخرى المستحقة على الشركة.

فيما تم صرف 18 مليون جنيه في سداد مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الراغبين بترك العمل الاختياري قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد.

وكانت صدقت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للزيوت والصابون، على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.

فيما وافقت العمومية غير العادية على استمرارية الشركة في أداء نشاطها بعد أن تجاوز العجز المرحل في ديسمبر 2022 نصف حقوق المساهمين.

كما وافقت العمومية على إيقاف مؤقت لنشاط إنتاج وبيع الصابون والمنظفات بأنواعه المختلفة لمدة سنة، وتفويض مجلس الإدارة في تجديد التوقف أو استناف النشاط.

فيما قررت العمومية أيضًا استخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عن بعد في الجمعيات العامة وتعديل المادة 40 من النظام الأساسي.