جنرال موتورز توقف بيع سيارتها الكهربائية تشيفي بليزر

MENAFN - Al-Borsa News) أوقفت شركة جنرال موتورز بيع سيارتها الكهربائية تشيفي بليزر عقب إبلاغ عدد كبير من العملاء عن مشكلات في البرمجة الخاصة بالسيارة الكهربائية، لافتة إلى أنها تعمل بسرعة لحل المشكلة، وأن المبيعات ستستأنف بعد تحديث البرنامج.

وأشارت الشركة إلى أنها ستطلب من ملاك سيارة تشيفي بليزر إحضار سياراتهم إلى التوكيل الخاص بالشركة لإجراء التحديثات، فيما أوضحت الشركة لشبكة (سي إن إن) أن مشكلات جودة البرامج ليست متعلقة بالسلامة ولا تتعلق أيضاً بنظام الدفع (ألتيوم) أو نظام (غوغل بيلت إن).

موضوعاتتطبيقات الإقراض الاحتيالية تحصد مزيداً من الضحايا في آسيا احتياطي المياه في العراق يتدنى لأقل مستوياته منذ عقود العراق يبحث تمويل التجارة مع تركيا بالعملة المحلية وقف عمليات التسليم مؤقتاً

من جانبه، أوضح نائب رئيس شركة شيفروليه العالمية سكوت بيل لشبكة (سي إن إن) أن الشركة تدرك أن عدداً محدوداً من العملاء قد واجهوا مشكلات الجودة المتعلقة بالبرمجيات مع سيارة بليزر الكهربائية، مبيناً أن الشركة تستهدف رضا العملاء عن منتجاتها وبناءً على هذا ستوقف عمليات التسليم لفترة قصيرة.

وأشار إلى أنه يتوقع أن تصبح سيارة بليزر الكهربائية، التي أُطلقت في الأسواق قبل بضعة أسابيع كسيارة دفع رباعي، غير مؤهلة مؤقتاً للحصول على ائتمان ضريبي للسيارات الكهربائية في أميركا بدءاً من الأول من يناير كانون الثاني القادم.

قواعد وزارة الخزانة

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية قواعد جديدة هذا الشهر لاستبعاد المركبات الكهربائية التي تستخدم مكونات معينة للبطارية من الصين، وقالت جنرال موتورز إنها تخطط لتغيير مصادرها للامتثال للمبادئ التوجيهية بحلول أوائل يناير كانون الثاني المقبل.

وكانت الشركة أعلنت أنها لا تخطط لبيع أي شيء سوى السيارات التي تعمل بالكهرباء والهيدروجين بحلول عام 2035، كما بدأت مؤخراً في بيع الشاحنة الكهربائية جي إم سي هامر الكهربائية إلى جانب البدء في إنتاج سيارة الدفع الرباعي الفاخرة كاديلاك ليريك.

شركات أخرى تعاني من البرمجيات

يتزامن توقف جنرال موتورز عن عمليات البيع مع استدعاء تسلا أكثر من 120 ألف سيارة بسبب مشكلات برمجية قد تتسبب في فتح الأبواب أثناء وقوع حادث تصادم، ما يزيد من خطر الإصابة.

وكانت تسلا أيضاً استدعت الأسبوع الماضي نحو مليوني سيارة في أمريكا وحدها للحد من استخدام ميزة القيادة الآلية الخاصة بها عقب تحقيقات استمرت لمدة عامين من منظمي السلامة الأمريكيين في ما يقرب من ألف حادث تصادم بسبب القيادة الآلية.





المصدر: