جنرال موتورز توقف بيع سيارتها الكهربائية تشيفي بليزر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أوقفت شركة جنرال موتورز بيع سيارتها الكهربائية تشيفي بليزر عقب إبلاغ عدد كبير من العملاء عن مشكلات في البرمجة الخاصة بالسيارة الكهربائية، لافتة إلى أنها تعمل بسرعة لحل المشكلة، وأن المبيعات ستستأنف بعد تحديث البرنامج.
وأشارت الشركة إلى أنها ستطلب من ملاك سيارة تشيفي بليزر إحضار سياراتهم إلى التوكيل الخاص بالشركة لإجراء التحديثات، فيما أوضحت الشركة لشبكة (سي إن إن) أن مشكلات جودة البرامج ليست متعلقة بالسلامة ولا تتعلق أيضاً بنظام الدفع (ألتيوم) أو نظام (غوغل بيلت إن).
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من جانبه، أوضح نائب رئيس شركة شيفروليه العالمية سكوت بيل لشبكة (سي إن إن) أن الشركة تدرك أن عدداً محدوداً من العملاء قد واجهوا مشكلات الجودة المتعلقة بالبرمجيات مع سيارة بليزر الكهربائية، مبيناً أن الشركة تستهدف رضا العملاء عن منتجاتها وبناءً على هذا ستوقف عمليات التسليم لفترة قصيرة.
وأشار إلى أنه يتوقع أن تصبح سيارة بليزر الكهربائية، التي أُطلقت في الأسواق قبل بضعة أسابيع كسيارة دفع رباعي، غير مؤهلة مؤقتاً للحصول على ائتمان ضريبي للسيارات الكهربائية في أميركا بدءاً من الأول من يناير كانون الثاني القادم.
قواعد وزارة الخزانة
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية قواعد جديدة هذا الشهر لاستبعاد المركبات الكهربائية التي تستخدم مكونات معينة للبطارية من الصين، وقالت جنرال موتورز إنها تخطط لتغيير مصادرها للامتثال للمبادئ التوجيهية بحلول أوائل يناير كانون الثاني المقبل.
وكانت الشركة أعلنت أنها لا تخطط لبيع أي شيء سوى السيارات التي تعمل بالكهرباء والهيدروجين بحلول عام 2035، كما بدأت مؤخراً في بيع الشاحنة الكهربائية جي إم سي هامر الكهربائية إلى جانب البدء في إنتاج سيارة الدفع الرباعي الفاخرة كاديلاك ليريك.
شركات أخرى تعاني من البرمجيات
يتزامن توقف جنرال موتورز عن عمليات البيع مع استدعاء تسلا أكثر من 120 ألف سيارة بسبب مشكلات برمجية قد تتسبب في فتح الأبواب أثناء وقوع حادث تصادم، ما يزيد من خطر الإصابة.
وكانت تسلا أيضاً استدعت الأسبوع الماضي نحو مليوني سيارة في أمريكا وحدها للحد من استخدام ميزة القيادة الآلية الخاصة بها عقب تحقيقات استمرت لمدة عامين من منظمي السلامة الأمريكيين في ما يقرب من ألف حادث تصادم بسبب القيادة الآلية.
المصدر:
MENAFN25122023000202011048ID1107654803
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