تطبيقات الإقراض الاحتيالية تحصد مزيداً من الضحايا في آسيا

MENAFN - Al-Borsa News) غالباً ما يبدأ الأمر بإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل“فيسبوك” أو”إنستجرام” تتضمن عبارات مثل: احصل على قرض شخصي بقيمة 500 دولار خلال 20 دقيقة، من دون حاجة لأي أوراق ثبوتية، فقط حمل هذا التطبيق”. غير أن الساعين للاقتراض يتيحون الوصول إلى قوائم جهات الاتصال والصور الموجودة على هواتفهم، بمجرد تحميل تلك التطبيقات.

في اليوم التالي، يبدأ الأصدقاء والأقارب ورؤساء العمل بتلقي رسائل عبر البريد الإلكتروني مفادها أن الضحية قد أوردت أسماءهم كضامنين، وأنهم ملزمون بسداد مبالغ مالية ضخمة على الفور.

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إن لم ينجحوا بذلك، يزيد مشغلو التطبيق الضغوط على الضحايا، عبر نشر صور محرجة لهم. وقد تلقى بعض الضحايا أكاليل جنائز وتوابيت أُرسلت إلى منازلهم، في إشارة إلى العواقب المحتملة لعدم سداد المبالغ المطلوبة، وتذكيرهم بأن المجرمين يعرفون مكان إقامتهم.

غير أن سداد القروض لا ينهي المشكلة دائماً، فقد سدد بعض المقترضين مديونياتهم، وتلقوا مزيداً من رسائل التهديد بها مطالبات بدفع مبالغ أخرى كرسوم وفوائد لم تكن واردة في الاتفاق.

جرائم منظمة

ظهرت هذه المخططات الاحتيالية إلى العلن للمرة الأولى في الهند، لكنها انتشرت منذئذٍ على نطاق واسع. يعتقد خبراء في بلدان عديدة أن جماعات الجريمة المنظمة الصينية كانت وراء هذه العمليات بالتعاون مع شركاء محليين، وقد عانت شركات التقنية وجهات إنفاذ القانون لإيقاف ذلك.

قال موكيش تشودري، مؤسس شركة“سايبر فير” (CyberVeer)، التي تقدم المشورة لمسؤولي إنفاذ القانون في الهند بشأن تطبيقات الإقراض الاحتيالية:“كل بضعة أسابيع، ستظهر تطبيقات جديدة، فيقع الناس ضحايا للاحتيال، وتُزال في النهاية... ولكنها تعود مجدداً باسم جديد وواجهة جديدة وصورة جديدة، ولكن بنفس الشفرة البرمجية”.

بيّنت السلطات المحلية وتقارير وسائل الإعلام أن الضحايا اليائسين يلجأون إلى السرقة والعنف للتخلص من المضايقات. على سبيل المثال، ألقت الشرطة القبض على امرأة عشرينية في مدينة بيون الهندية العام الماضي قالت إنها قتلت جدتها وسرقت مجوهراتها لتسدد 15 ألف روبية (180 دولاراً) لمقرضين كانوا يهددون بإرسال صور“مفبركة” من كاميرا هاتفها إلى جهات الاتصال عليه، وفقاً لصحيفة“تايمز أوف إنديا”.

كما عُثر على جثث عائلة من أربعة أفراد بمدينة بوبال في يوليو ورسالة انتحار تعزو الحادث إلى ضغوط مارستها شركة إقراض عبر الإنترنت، وفقاً لصحيفة“إنديان إكسبريس”.

وكشفت دراسة أجرتها شركة“لوك أوت” (Lookout) لاستشارات أمان الأجهزة المحمولة، أواخر العام الماضي، أن نحو 300 تطبيق إقراض في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية ظهر فيها سلوك احتيالي، بما يشمل جمع البيانات الشخصية وابتزاز المستخدمين لدفع الأموال.

وجدت الشركة 251 تطبيقاً من هذا القبيل على متجر“غوغل بلاي” بلغت عدد مرات تنزيلاتها مجتمعة 15 مليون مرة، بالإضافة إلى 35 تطبيقاً مماثلاً على متجر تطبيقات“أبل” صُنفت جميعها ضمن أفضل 100 تطبيق مالي في المتاجر الإقليمية.

عوامل الانتشار

يقول أونمش جوشي، المؤسس المشارك في“ريسبونسيبل نتيزم” (Responsible Netism)، وهي منظمة تهدف إلى حماية النساء والأطفال على شبكة الإنترنت في الهند، أن المنظمة بدأت تتلقى طوفاناً من الاتصالات في وقت مبكر من وباء كورونا، جاء معظمها من أشخاص تراوحت أعمارهم بين 25 و40 عاماً، وفقدوا وظائفهم ويكافحون لسداد أقساط قروض السيارات ودفع التزاماتهم المالية الأخرى.

قال جوشي:“إن انتشار استخدام الهواتف المحمولة على نطاق واسع في الهند جعلها هدفاً سهلاً خلال الوباء”، مضيفاً أن الضحايا افتقروا إلى المعرفة في ما يتعلق بكيفية الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم، وأنهم غالباً ما ترددوا في التحدث عن الأمر.

كان فينيت كابور، وهو مراسل لدى إحدى وسائل الإعلام المحلية شمال الهند، يمرّ بضائقة مالية في أغسطس، قبل تلقي راتبه الشهري حين شاهد إعلاناً عبر“فيسبوك” يعرض قرضاً قدره 5000 روبية أو 60 دولاراً تقريباً.

حمّل كابور التطبيق وحصل على القرض الذي انخفض إلى ما كان معروضاً بعد الرسوم، ووعد بسداد القرض في غضون أسبوع. قال كابور إنه سدد القرض عند استحقاقه، لكنه بدأ يتلقى مكالمات هاتفية مزعجة في اليوم التالي للسداد، لإبلاغه بأنه ما يزال مديناً بمزيد. ثم تلقى الأشخاص الواردة أسماؤهم في جهات الاتصال على هاتفه رسائل تضمنت صورة لزوجته وعبارة“مارس الجنس مع زوجة لص القروض مقابل 100 روبية”.

تابع كابور:“لقد أصابوا سمعتي وسمعة عائلتي، واستخدموا لغة فاحشة في مكالمات مع أقاربي”. في نهاية المطاف، أبلغ كابور الشرطة، التي اعتقلت شخصين لضلوعهما بالجريمة، وهما بانتظار محاكمتهما، لكن محامي أحدهما يحاجج بأن موكله كان ببساطة يعمل في مركز اتصالات، ولا ينبغي تحميله مسؤولية ما حدث.

استهداف آسيا

تقول بعض المنظمات المعنية بالدفاع عن الضحايا في الفلبين إن شكاواهم المرفوعة إلى جهات إنفاذ القانون لم تسفر عن أي نتائج. فعادةً ما يخبرهم المسؤولون بأن القبض على العناصر الإجرامية التي تعمل من خارج البلاد يكاد يكون محالاً، ولم ترد شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الفلبين على طلبات التعليق على الموضوع.

كانت هيئة الخدمات المالية الإندونيسية قد حددت 1623 كياناً متورطاً في مخططات تطبيقات الإقراض الاحتيالية في 2023، حتى نوفمبر. تقول الهيئة إن هويات الأشخاص المسؤولين عن تلك العمليات ما تزال مجهولةً، وكذلك مواقعهم. لذلك، تركز هيئة الخدمات المالية الإندونيسية على محو الأمية المالية لحماية المواطنين من الوقوع فريسةً لمثل هذا الاحتيال.

كما حللت شركة“كلاودسيك” (CloudSEK)، المتخصصة في مراقبة تهديدات الأمن السيبراني في سنغافورة، نحو 1200 تطبيق إقراض من هذا القبيل بالتعاون مع بنك الاحتياطي الهندي. فحصت الشركة الشفرة البرمجية لقلة من تلك التطبيقات عن كثب، ووجدت أحرفاً صينية في هوامشها. قال راهول ساسي، المؤسس المشارك في“كلاودسيك” ورئيسها التنفيذي:“وجدنا أن الشفرة البرمجية للتطبيقات المشكوك في أمرها، والتي تعمقنا في دراستها، قد طُورت بأكملها في الصين”.

أكد بوفاديك تشونلاكاسيوي، الذي يحقق في الجرائم المالية تحت إشراف الشرطة الملكية التايلندية، أنه يمكن تتبع عمليات الاحتيال في تطبيقات الإقراض إلى أموال صينية دخلت البلاد، مضيفاً أن جميع القضايا التي عمل عليها في هذا الصدد تورط فيها مواطنون صينيون.

يقول متحدثون باسم شركتي“أبل” و”غوغل” التابعة لـ”ألفابت”، إن تلك التطبيقات تنتهك قواعدهما. قلّصت“غوغل” في مايو كمية المعلومات الحساسة على هواتف المستخدمين المسموح لتطبيقات القروض الشخصية بالوصول إليها، كما أضافت قيوداً على جمع الصور وجهات الاتصال. وسحبت“أبل” في يوليو كثيراً من تطبيقات الإقراض المصنفة ضمن التطبيقات المالية الأكثر رواجاً لأجهزة“أبل” في الهند، بسبب انتهاكها لشروط الاستخدام.

معركة مستمرة

يتكيف مشغلو التطبيقات مع سبل الحماية تلك، إذ تتضمن أساليبهم الجديدة تطوير تطبيقات تبدو تقليدية بما يكفي لتلبية المتطلبات الأولية لمتجر تطبيقات“جوجل”، ومن ثم يدفعون بتحديثات تضم شيفرات برمجية خبيثة. لذا توصي“جوجل” المستخدمين بحماية أنفسهم من خلال تشغيل برامجها المصممة لمسح الشيفرات البرمجية بحثاً عن المخاطر الأمنية المحتملة.

تقول مصادر في قطاع الأمن السيبراني إن الروابط المرسلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخدمات المراسلة مثل“تليجرام”، تُستخدم لنشر تطبيقات احتيالية جديدة تتجنب سياسات الحماية المطورة حديثاً.

كما أشار روهان شيونغ، أحد كبار الباحثين في قطاع الاستخبارات الأمنية لدى“لوك أوت”، إلى أن المحتالين يلجأون إلى حلول غير تقنية مثل مطالبة المستخدمين ببساطة بإدراج عدة مراجع شخصية عند تقدمهم للحصول على قروض.

استعانت كيكاي بوتيستا، وهي ناشطة مقيمة في الفلبين تستخدم اسماً مستعاراً خشية التعرض للانتقام، بعديد من خدمات الإقراض على مر السنين، فقد حصلت على قروض من تطبيقات مختلفة لسداد الفوائد المستحقة على قروض أخرى، وقد بلغت ديون بوتيستا المتضخمة 100 ألف بيزو (1805 دولارات) تقريباً.

لم يكتف مشغلو التطبيقات بمضايقة بوتيستا ومعارفها ورب عملها عبر المكالمات الهاتفية، بل تجاوزوا ذلك بأن نشروا صورها على“فيسبوك” مع ادعاء أنها مصابة بالإيدز وتتعاطى المخدرات. قالت بوتيستا:“أستطيع أن أتحمل إزعاجاتهم وشتائمهم. كان ذلك مقبولاً لأنني أدين لهم بالمال. لكن ما لا أستطيع تحمله هو أن يدمروا سمعتي أيضاً”.

تدير بوتيستا حالياً مجموعة دعم للضحايا عبر الإنترنت، حيث تشارك في التعريف بالمخاطر، وتحاول إقناع شركات وسائل التواصل الاجتماعي بإزالة المنشورات المسيئة، كما تبلغ جهات إنفاذ القانون بشأن الانتهاكات. مع ذلك، لا يكفي إيقاف العمليات لإنهاء المشكلة دائماً. أشارت باوتيستا إلى قضية من العام الماضي داهمت فيها الشرطة الفلبينية مركز اتصالات محلياً متورطاً في مخطط احتيالي، لكن رغم ذلك فقد أبلغ أحد أعضاء مجموعتها أن المكالمات عادت في اليوم التالي.





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