إى إف جى تنهى إصدار توريق بـ421 مليون جنيه لـبالم هيلز

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت شركة إى اف چى هيرميس، إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 421 مليون جنيه، وهو الإصدار الثانى ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 5 مليار جنيه لصالح شركة“بالم هيلز للتعمير”.
وطرحت الشركة الإصدار على ثلاث مراحل، وتبلغ الشريحة الأولى 50.52 مليون جنيه بتصنيف ائتمانى“AA+” ومدتها 13 شهر، بينما تبلغ الشريحة الثانية نحو 214.71 مليون جنيه بمدة 36 شهراً وبتصنيف ائتمانى“AA”.
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كما تبلغ الشريحة الثالثة 155.77 مليون جنيه ومدتها 84 شهراً، وبتصنيف ائتمانى“A”، وقامت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين“MERIS” بتصنيف الشرائح.
وقالت مى حمدي، مدير تنفيذى لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بإى اف چى هيرميس إن نجاح الإصدار الثانى ضمن برنامج سندات التوريق بقيمة 5 مليار جنيه لصالح شركة“بالم هيلز للتعمير”، يؤكد التعاون الوثيق والممتد مع واحدة من أبرز شركات التطوير العقارى بالسوق المصري.
وأوضحت حمدي، أن هذا الإصدار شهد إقبالًا كثيفًا من قبل المستثمرين، مما يشير إلى الأهمية الاستراتيجية التى يحظى بها قطاع التطوير العقارى فى مصر.
وتابعت أن هذه الصفقة تعد بمثابة شهادة على مكانة إى اف چى هيرميس الرائدة باعتبارها المستشار المالى والمرتب الموثوق لعمليات إصدار سندات التوريق فى مصر، فضلًا عن التزامها بمواصلة تقديم حلول ابتكارية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قاعدة عملاء كبيرة من مختلف القطاعات.
وأضاف طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذى المشارك والعضو المنتدب لشركة“بالم هيلز للتعمير”، أن نجاح إتمام هذا الإصدار شهادة على الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع إى اف چى هيرميس، ويعكس الأداء المالى القوى لشركة“بالم هيلز للتعمير”، وثقة المستثمرين فى مسيرة نموها، فضلاً عن قدرتها على تنويع مصادر التمويل.
وأشار طنطاوى إلى تطلعات الإدارة لتوظيف حصيلة هذا الإصدار فى تحقيق المزيد من النمو، حيث تحرص الشركة على تقديم أداء متميز يفوق توقعات العملاء من خلال تطوير مشروعات فائقة الجودة مع الالتزام بالجدول الزمنى المعلن والمواصفات المطلوبة فى تنفيذ كل مشروع، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابى على سوق التطوير العقارى بأكمله.
وقد قامت إى اف چى هيرميس بدور المستشار المالى والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار، وتولى مكتب على الدين وشاحى وشركائه بدور المستشار القانونى للصفقة، فيما تولت شركة KPMG دور المدقق المالي.
وقام كل من البنك العربى الإفريقى الدولى والبنك التجارى الدولى وشركة البركة كابيتال الإسلامية للاستثمارات المالية التابعة لبنك البركة، بدور ضامن التغطية، بينما قام كل من بنك البركة والبنك الأهلى المتحد بالاكتتاب فى الإصدار، وكذلك قام البنك العربى الأفريقى الدولى بدور أمين الحفظ.
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