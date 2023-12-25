إى إف جى تنهى إصدار توريق بـ421 مليون جنيه لـبالم هيلز

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت شركة إى اف چى هيرميس، إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 421 مليون جنيه، وهو الإصدار الثانى ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 5 مليار جنيه لصالح شركة“بالم هيلز للتعمير”.

وطرحت الشركة الإصدار على ثلاث مراحل، وتبلغ الشريحة الأولى 50.52 مليون جنيه بتصنيف ائتمانى“AA+” ومدتها 13 شهر، بينما تبلغ الشريحة الثانية نحو 214.71 مليون جنيه بمدة 36 شهراً وبتصنيف ائتمانى“AA”.

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كما تبلغ الشريحة الثالثة 155.77 مليون جنيه ومدتها 84 شهراً، وبتصنيف ائتمانى“A”، وقامت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين“MERIS” بتصنيف الشرائح.

وقالت مى حمدي، مدير تنفيذى لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بإى اف چى هيرميس إن نجاح الإصدار الثانى ضمن برنامج سندات التوريق بقيمة 5 مليار جنيه لصالح شركة“بالم هيلز للتعمير”، يؤكد التعاون الوثيق والممتد مع واحدة من أبرز شركات التطوير العقارى بالسوق المصري.

وأوضحت حمدي، أن هذا الإصدار شهد إقبالًا كثيفًا من قبل المستثمرين، مما يشير إلى الأهمية الاستراتيجية التى يحظى بها قطاع التطوير العقارى فى مصر.

وتابعت أن هذه الصفقة تعد بمثابة شهادة على مكانة إى اف چى هيرميس الرائدة باعتبارها المستشار المالى والمرتب الموثوق لعمليات إصدار سندات التوريق فى مصر، فضلًا عن التزامها بمواصلة تقديم حلول ابتكارية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قاعدة عملاء كبيرة من مختلف القطاعات.

وأضاف طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذى المشارك والعضو المنتدب لشركة“بالم هيلز للتعمير”، أن نجاح إتمام هذا الإصدار شهادة على الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع إى اف چى هيرميس، ويعكس الأداء المالى القوى لشركة“بالم هيلز للتعمير”، وثقة المستثمرين فى مسيرة نموها، فضلاً عن قدرتها على تنويع مصادر التمويل.

وأشار طنطاوى إلى تطلعات الإدارة لتوظيف حصيلة هذا الإصدار فى تحقيق المزيد من النمو، حيث تحرص الشركة على تقديم أداء متميز يفوق توقعات العملاء من خلال تطوير مشروعات فائقة الجودة مع الالتزام بالجدول الزمنى المعلن والمواصفات المطلوبة فى تنفيذ كل مشروع، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابى على سوق التطوير العقارى بأكمله.

وقد قامت إى اف چى هيرميس بدور المستشار المالى والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار، وتولى مكتب على الدين وشاحى وشركائه بدور المستشار القانونى للصفقة، فيما تولت شركة KPMG دور المدقق المالي.

وقام كل من البنك العربى الإفريقى الدولى والبنك التجارى الدولى وشركة البركة كابيتال الإسلامية للاستثمارات المالية التابعة لبنك البركة، بدور ضامن التغطية، بينما قام كل من بنك البركة والبنك الأهلى المتحد بالاكتتاب فى الإصدار، وكذلك قام البنك العربى الأفريقى الدولى بدور أمين الحفظ.