الاحتلال يخطر بوقف العمل في بناء مدرسة شرق يطا

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بوقف العمل في بناء مدرسة شرق يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية بأن قوات الاحتلال أوقفت العمل في بناء مدرسة بمنطقة خلة عميرة القريبة من تجمع أبو شبان شرق يطا، وتبلغ مساحتها 200 متر مربع، تم بناؤها على حساب الأهالي لتوفير مكان مناسب للتعليم، يكون قريبا من التجمعات السكنية لأطفالهم في ظل تزايد اعتداءات المستعمرين على الطلبة والمواطنين في المنطقة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تهدد بهدم العديد من التجمعات السكنية والزراعية في أم الخير شرق يطا، والتجمعات السكانية في المنطقة، بهدف التوسع الاستعماري وتهجير المواطنين قسرا.