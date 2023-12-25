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الاحتلال يزيل مجسما لخارطة فلسطين في كفل حارس

12/25/2023 4:11:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، بلدة كفل حارس شمال سلفيت، وقامت بإزالة مجسم خارطة فلسطين وسط البلدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي وقنابل الصوت خلال اقتحام البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بروقين غرب سلفيت وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت وسط البلدة.

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