الاحتلال يزيل مجسما لخارطة فلسطين في كفل حارس

(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، بلدة كفل حارس شمال سلفيت، وقامت بإزالة مجسم خارطة فلسطين وسط البلدة.
وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي وقنابل الصوت خلال اقتحام البلدة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بروقين غرب سلفيت وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت وسط البلدة.
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