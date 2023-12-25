الامن يكشف ملابسات جريمة سطو مسلح على مركبة لتوزيع السجائر في سلفيت

(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN- تمكنت الشرطة وبالتعاون مع الأمن الوقائي من كشف ملابسات جريمة سطو مسلح على مركبة لتوزيع السجائر بالقرب من بلدة ديراستيا شمال
مدينة
سلفيت.
و ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة العمليات حول وقوع جريمة سطو مسلح على مركبة لتوزيع السجائر , على الفور تم تشكيل فريق بحث وتحري من فرع إدارة المباحث العامة والأدلة الجنائية وبالتعاون مع الأمن الوقائي.
و تم الاشتباه بأحد الأشخاص و إلقاء القبض عليه , وبسماع أقواله أفاد بارتكابه للجريمة بالاشتراك مع عدد من الأشخاص من حملة الهوية الزرقاء من الداخل المحتل , كما تم ضبط كمية كبيرة من المسروقات من السجائر ومبلغ مالي
يعود لبائع السجائر
الذي تم الاعتداء عليه وتهديده باستخدام سلاح ناري من قبل المشتبه بهم.
وأضافت انه سيتم تحويل المشتبه فيه والمضبوطات للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول .
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