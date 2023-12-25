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الامن يكشف ملابسات جريمة سطو مسلح على مركبة لتوزيع السجائر في سلفيت

12/25/2023 4:11:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN- تمكنت الشرطة وبالتعاون مع الأمن الوقائي من كشف ملابسات جريمة سطو مسلح على مركبة لتوزيع السجائر بالقرب من بلدة ديراستيا شمال
مدينة
سلفيت.

و ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة العمليات حول وقوع جريمة سطو مسلح على مركبة لتوزيع السجائر , على الفور تم تشكيل فريق بحث وتحري من فرع إدارة المباحث العامة والأدلة الجنائية وبالتعاون مع الأمن الوقائي.

و تم الاشتباه بأحد الأشخاص و إلقاء القبض عليه , وبسماع أقواله أفاد بارتكابه للجريمة بالاشتراك مع عدد من الأشخاص من حملة الهوية الزرقاء من الداخل المحتل , كما تم ضبط كمية كبيرة من المسروقات من السجائر ومبلغ مالي
يعود لبائع السجائر
الذي تم الاعتداء عليه وتهديده باستخدام سلاح ناري من قبل المشتبه بهم.


وأضافت انه سيتم تحويل المشتبه فيه والمضبوطات للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول .

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