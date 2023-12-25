سفير إسرائيل في واشنطن: من مصلحتنا التوصل إلى صفقة لتحرير الرهائن

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ إن واشنطن تشارك تل أبيب هدفها في هزيمة "حماس"، مؤكدا أن إسرائيل مهتمة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق المزيد من الرهائن.

واعتبر

هرتسوغ أنه "من غير الواضح ما إذا كانت حماس ستوافق على صفقة جديدة"، مشددا على أن "الحكومة الأمريكية تشترك في هدف القتال من أجل هزيمة حماس. لديهم أسئلة ومخاوف، لكنهم لا يحاولون وقف القتال، بل مجرد التحقق من الخطوات التالية".

ولفت إلى أن الأمريكيين "يعرفون أن جزءا من النشاط هو محاولة التوصل إلى اتفاق. هم على

تواصل مع مصر وقطر، وهم في الصورة تماما".

وعندما سُئل عما إذا كانت فترة العطلة ستؤخر أي صفقة محتملة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، قال إن "الأمر لا يتأخر، حتى خلال العطلات، يتم إنجاز العمل. من مصلحة إسرائيل التوصل إلى اتفاق، والسؤال هو ما إذا كان هناك استعداد من الجانب الآخر، ولست متأكدا من ذلك على الإطلاق".

يذكر أن "حماس" أسرت 129 شخصا خلال عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر.

وأطلق سراح 105 خلال هدنة استمرت أسبوعا في نوفمبر الماضي، كما أطلق سراح 4 رهائن قبل ذلك،

كما تم انتشال جثث ثمانية رهائن وقتل الجيش الإسرائيلي ثلاثة رهائن.

وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل 22 من الأسرى الذين ما زالوا محتجزين لدى "حماس"، مستشهدا بمعلومات استخباراتية جديدة ونتائج حصلت عليها

قواته

في غزة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"