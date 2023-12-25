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الإعلام العبري: إسرائيل طلبت من الجنود المصريين إخلاء الحدود مع غزة

12/25/2023 4:11:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي "أبلغ مصر نيته احتلال منطقة طريق "فيلادلفيا" على حدود قطاع غزة مع مصر وطلب من الجنود المصريين الابتعاد عن الحدود".

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي أكد للمصريين أنه من الآن فصاعدا لن يكون مسؤولا عن سلامة قواتهم أثناء محاولة احتلال المنطقة الحدودية، بل وأكد أن العملية العسكرية في المنطقة ستستمر سواء وافقت مصر أو عارضت.

وفي أعقاب ذلك، أفادت الصحيفة العبرية بأن الجيش الاسرائيلي يطلق قذائفه باتجاه منطقة جنوب رفح، كما أفادت تقارير بتحرك دبابات وناقلات جند مدرعة غرب معبر كرم أبو سالم.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد نفت نقلا عن مصادر مطلعة، أنباء بدء الدبابات الإسرائيلية عملية برية لاحتلال محور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر.

وقالت قناة "القاهرة الإخبارية": "لا صحة لما أورده الإعلام الإسرائيلي حول تنفيذ عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر".

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