ضابط مخابرات أمريكي: الناتو خسر هيبته ولن يصمد في أي حرب مباشرة مع الجيش الروسي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر إن حلف "الناتو" فقد هيبته بالكامل كقوة عسكرية مدمّرة، وأن قواته الجرارة لن تصمد في أي مواجهة مباشرة مع الجيش الروسي.وأضاف ريتر في حديث عبر "يوتيوب": "فقد "الناتو" مصداقيته، انطلق الحلف من فرضية كونه تحالفا كبيرا حشد جيشا ضخما مجهزا بأحدث المعدات والأسلحة، أما الآن فقد اتضح أن هذه الأسلحة مجرد خردة وجيش "الناتو" عديم الفائدة".



وأشار ريتر إلى تدهور الجيش الألماني وانخفاض الإمكانات الصناعية الألمانية بسبب العقوبات الغربية ضد روسيا، الأمر الذي تسبب بعدم قدرة برلين على توفير الدبابات لقواتها.



وأضاف أن الجيش الألماني قوة مسلحة في زمن السلم، وأن من ينضمون إلى الجيش الألماني في الوقت الراهن هم ممن لم يتمكنوا من العثور على وظيفة عادية، لافتا إلى أن الجيش الألماني يتكون من "رجال بدينين" لم يسبق لهم القيام بتدريبات الجري القسرية بالمعدات وليس لديهم نقاط قوة.



وخلص ريتر إلى أن "الخبر السار بالنسبة لحلف "الناتو" هو أن روسيا لا تخطط لاجتياح ألمانيا".

RT