جيش الاحتلال يستهدف مواقع لحزب الله
التاريخ
12/25/2023 3:10:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي استهدف مواقع عدة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.
وكان مراسل الجزيرة قال إن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت محيط بلدتي عيتا الشعب وراميا في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.
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