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جيش الاحتلال يستهدف مواقع لحزب الله

12/25/2023 3:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي استهدف مواقع عدة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.


وكان مراسل الجزيرة قال إن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت محيط بلدتي عيتا الشعب وراميا في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.


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