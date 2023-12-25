6 علامات تنبه لارتفاع السكر في الدم.. احذروها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض، التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم. ويعد الغلوكوز مصدرًا مهمًا لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة. كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.



ويميل مرض السكري إلى الزيادة خلال فصل الشتاء بسبب انقباض الشرايين.

وبحسب ما نشره موقع India، إن هناك بعض العلامات التي تشير إلى أن الشخص قد يعاني من ارتفاع مستوى السكر في الدم، كما يلي:



1. عدم وضوح الرؤية

إن عدم وضوح الرؤية هو أحد الأعراض المبكرة لزيادة مستوى الأنسولين. يمكن أن يواجه المرء صعوبة في التركيز على الأشياء وعدم الراحة من الرؤية الباهتة.



2. العوائم الهائمة

يمكن أن تظهر عوائم هائمة في مجال رؤية الشخص هي عبارة عن بقع صغيرة أو بقع داكنة تطفو أثناء مشاهدة الشخص لأي أجسام.



3. كثرة التبول

عندما يزيد مرض السكري، لا تعمل الكلى على النحو الأمثل ويمكن أن تؤدي إلى المزيد من التبول لمرات متعددة بشكل ملحوظ.



4. حكة في الجلد

بسبب الجفاف الناجم عن كثرة التبول، تزداد الرغبة في حك الجلد.



5. بطء شفاء الجروح

يمكن أن تؤدي زيادة مستويات السكر في الدم إلى انخفاض تدفق الدم مما قد يؤدي إلى تلف العصب أو يجعل من الصعب شفاء الجروح والتئامها ببطء.

6. تقلب الوزن

إن فقدان الوزن غير المبرر أو زيادة الوزن يمكن أن يكون مؤشرا مبكرا على الإصابة بداء السكري.

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