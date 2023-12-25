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منح مجانية وامتيازات .. هام للأردنيين الراغبين بالدراسة في الخارج

12/25/2023 3:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية عن فرص منح دراسية للطلاب المقيمين خارج السعودية الراغبين في متابعة دراستهم في الدراسات العليا والذين لا يمتلكون بطاقة إقامة خلال فترة التقديم، وذلك حتى تاريخ 28 ديسمبر الحالي.
وأضافت الجامعة أن الطلاب المستفيدين سيتمتعون بعدة ميزات، منها صرف مكافأة شهرية، وصرف بدل تجهيز عند وصول الطالب، والرعاية الصحية، وتوفير السكن والرعاية العلمية والاجتماعية والثقافية والتدريبية الملائمة، وتأمين وجبات غذائية ، ومكافأة بدل طباعة الرسالة العلمية للماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى مكافأة بدل تخرج لشحن الكتب وصرف تذاكر سفر إلى بلده سنوياً.
ووفقاً للشروط التالية :
عمر الطالب لا يزيد عن 35 سنة للدكتوراه و30 سنة للماجستير.

يجب أن يحمل المتقدم مؤهلاً معترفًا به في بلده، ويجب أن لا يقل معدل هذا المؤهل عن جيد جداً.

يجب أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً.
يجب تقديم تزكيتين علميتين من أساتذة سابقين.
يجب ألا يكون المتقدم مفصولًا من إحدى المؤسسات التعليمية في السعودية .
الحصول على إحدى الدرجات التالية في اختبارات اللغة الإنجليزية:
توفل (IBT) 61
توفل (CBT) 173
توفل (PBT) 500
آيلتس (IELTS) 5

تفاصيل التقديم : انقر هنا

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