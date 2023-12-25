الاحتلال يعتقل مقدسيين من حي وادي الجوز
التاريخ
12/25/2023 3:10:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنين فلسطينيين من حي وادي الجوز بمدينة القدس.
وأفادت مصادر لـ "وفا " بأن سلطات الاحتلال اعتقلت الشابين عمر صيام، ومجدي سعيدة، بعد دهم منزليهما في حي واد الجوز.
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