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الاحتلال يعتقل مقدسيين من حي وادي الجوز

12/25/2023 3:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنين فلسطينيين من حي وادي الجوز بمدينة القدس.


وأفادت مصادر لـ "وفا " بأن سلطات الاحتلال اعتقلت الشابين عمر صيام، ومجدي سعيدة، بعد دهم منزليهما في حي واد الجوز.


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